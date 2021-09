Schwerlasttransport rollt durch Region Döbeln

Döbeln/Chemnitz

Ein nächtlicher Schwerlasttransport in der Nacht zum Sonnabend und zum Sonntag wird die Verkehrspolizei in der Region Chemnitz und Döbeln in Atem halten und auch für etliche Verkehrseinschränkungen und Behinderungen sorgen. Sogar die Autobahn 4 muss zeitweise gesperrt werden.

154 Tonnen schwerer Kessel

Sowohl am Freitagabend als auch am Sonnabendabend, jeweils ab 22 Uhr, ist der Transport vom Chemnitzer Stadtgebiet aus bis hin zur Bundesautobahn 14-Auffahrt Döbeln-Nord auf Achse. Dabei rollt er auf der B 169 auch durch die Döbelner Region – durch solch kurvenreiche Nadelöhre wie Greifendorf und Heyda. Ein 154 Tonnen schwerer Kessel muss von Chemnitz bis zur A14 gebracht werden. Der Transport ist 42 Meter lang, fünf Meter hoch und fünf Meter breit – kündigt Andrzej Rydzik von der Polizeidirektion Chemnitz an.

Geplant ist, dass der Schwerlasttransport am Freitag in der Schulstraße in Chemnitz losfährt und über den Südring, die Augustusburger Straße, die Yorckstraße, die Heinrich-Schütz-Straße, die Blankenauer Straße (B 107) bis zur Autobahnauffahrt Chemnitz-Glösa rollt. Auf der Fahrtstrecke wird der Transport aufgrund der Dimensionen und örtlichen Gegebenheiten teilweise rückwärts fahren müssen.

Auf „falscher“ Fahrbahn

Sonnabendabend soll der Schwerlasttransport dann im Stadtteil Glösa-Draisdorf auf die Autobahn 4 in Richtung Dresden auffahren – allerdings auf den entgegengesetzten Fahrbahnen bis zur Anschlussstelle Chemnitz-Ost. Dort soll das Gespann abfahren und auf die richtigen Fahrbahnen in Richtung Dresden bis zur Anschlussstelle Frankenberg weiterfahren. Abschließend rollt der Schwerlasttransport über die B 169 bis auf die Bundesautobahn 14, wo der Einsatz am Sonntagmorgen die für Chemnitzer Verkehrspolizeiinspektion auf einem Autobahnparkplatz enden wird.

„Streckenweise wird es Halte- und Parkverbote geben. Für die Gewährleistung des Transports am Sonnabendabend ist es erforderlich, die Richtungsfahrbahnen Dresden-Aachen auf der Bundesautobahn 4 zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Glösa und Chemnitz-Ost vorübergehend zu sperren. Der Verkehrswarndienst wird alle Verkehrsteilnehmer rechtzeitig informieren“, erklärt Andrzej Rydzik.



