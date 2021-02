Schwerverletzte bei Autounfall nahe Hartha

Hartha/Geringswalde

Bei einem Autounfall am Montagmorgen nahe Hartha wurden zwei Personen schwer verletzt. Auf der Dresdener Straße (B175) zwischen dem Harthaer Kreuz und Geringswalde verunfallten drei Pkw. Gegen sechs Uhr morgens kollidierten die aus Richtung Hartha kommenden Fahrzeuge auf Höhe der Abzweigung nach Mittweida.

Die 52-jährige Fahrerin eines Peugeot und der 49-jährige Fahrer eines Peugeot- Kleintransporters fuhren am Montagmorgen auf der Bundesstraße in Richtung Geringswalde und wollten nach links in die Straße Zur Fröhne abbiegen. Auf Grund des entgegenkommenden Verkehrs mussten beide Fahrer jedoch anhalten und warten. Als sich die Wartenden wieder in Bewegung setzten, fuhr ein 62 Jahre alter Mann mit seinem Skoda auf den Kleintransporter auf und schub diesen in den davorstehenden Peugeot.

Die demolierte Heckpartie des Kleintransporters lässt die Wucht des Unfalls auf der B175 erkennen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Quelle: Sven Bartsch

Sowohl der Fahrer des Skodas, wie auch der Fahrer des Kleintransporters erlitten schwere Verletzungen. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden, die Polizei sperrte die Bundesstraße 175 zwischen der S 200 und dem Harthaer Kreuz für zweieinhalb Stunden voll.

Die Polizei sperrte die Bundesstraße für mehrere Stunden. Während die verunfallten Fahrzeuge abgeschleppt wurden, staute sich der Verkehr zurück. Quelle: Sven Bartsch

Von Tim Niklas Herholz