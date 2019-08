Döbeln

Ein schwer verletzter Mann wurde am Dienstag gegen 23.40 Uhr durch Passanten auf dem Gehweg der Döbelner Nordstraße liegend gefunden. In unmittelbarer Nähe zu dem 68-Jährigen lag sein E-Bike. Derzeit geht die Polizei von einem Unfallgeschehen aus. Nun suchen die Beamten Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Zeugen und Ersthelfer werden gebeten, sich telefonisch unter 0371/87400 beim Verkehrsunfalldienst in Chemnitz zu melden.

Fahrerflucht am Jobcenter

Ebenfalls am Montagabend gegen 20.35 Uhr stieß ein bisher unbekannter Pkw auf dem Parkplatz des Jobcenters an der Burgstraße mit einem 20-jährigen Radfahrer zusammen. In der Folge kam dieser zu Fall und verletzte sich leicht. Der unbekannte Pkw verließ die Unfallstelle pflichtwidrig. Es soll sich um einen roten Opel mit Döbelner Kennzeichen handeln. Am Fahrrad entstand Sachschaden von circa 200 Euro. Die Ermittlungen zum unbekannten Pkw und dessen Fahrzeugführer wurden laut Polizei aufgenommen.

