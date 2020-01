Schwestergemeinden feiern gemeinsam in Roßwein

Roßwein

Reich gedeckt ist der große Tisch, der an diesem Sonntagnachmittag in Roßweins Winterkirche steht. Immer wieder kommen Gemeindeglieder, stellen Kuchen ab, einen Teller mit Schnittchen, liebevoll angerichtetes Obst. Es sind nicht nur Roßweiner oder Niederstriegiser, die den Tisch decken, um den sich nach dem Gottesdienst alle gemeinsam versammeln wollen. Die Gaben kommen auch von Gemeindegliedern aus Hainichen-Bockendorf-Langenstriegis, Pappendorf oder der Marienkirchgemeinde im Striegistal. Seit dem 1. Januar sind nicht nur die Roßweiner und Niederstriegiser zu einer Kirchgemeinde vereinigt, es verbindet diese Kirchgemeinden auch ein Schwesternkirchverhältnis. Gefeiert wurde das mit einem Festgottesdienst, der von allen vier Schwestergemeinden gleichermaßen gestaltet wurde.

Rund 200 Leute sind in Roßweins Marienkirche gekommen. So voll ist das Gotteshaus sonst eher selten. „Viele neue Gesichter“, stellt Matthias Fritz vom Roßweiner Kirchenvorstand fest. Der Gottesdienst soll nicht nur das neue Verhältnis feiern, das die einzelnen Kirchgemeinden nun miteinander teilen, sondern auch dem gegenseitigen Kennenlernen dienen. Er gibt einen Vorgeschmack darauf, wie das Gemeindeleben zukünftig auch sein kann. Auf der Empore ist kaum noch Platz, so viele Bläser und Sänger drängeln sich, um dem Gottesdienst einen würdigen musikalischen Rahmen zu verleihen. Nicht nur Roßweins Posaunenchor ist da, auch Musiker aus Hainichen und der Marienkirchgemeinde im Striegistal. Roßweins Kantorin Susanne Röder spielt die Orgel, die Leitung der Chöre hat Kantor Stefan Gneuß aus Hainichen übernommen.

Zwei Jahre sei man auf dem Weg gewesen, berichtet Dr. Heiko Jadatz in seiner Predigt. Habe sich beschäftigt, auseinandergesetzt mit den Fragen rund um die von der Landeskirche angestrebte Straffung der Verwaltungsstruktur, die sich aufgrund der rückläufigen Zahl an Gemeindegliedern erforderlich macht. Der wohl ungünstigste Fall, nämlich eine große Kirchgemeinde zu werden und dann weniger Pfarrstellen als die jetzt insgesamt vier zur Verfügung zu haben, konnte abgewendet werden. Rund 4 200 Gemeindeglieder hat das neue Schwesternkirchverhältnis. Sollte die Zahl irgendwann unter die 4000 sinken, muss die Verwaltungsstruktur wohl wieder überarbeitet werden.

Mit der aktuellen Variante könne man sicher gut leben, sagt Matthias Fritz. Die Gemeindeglieder selbst werden keine großen Veränderungen spüren. Die gibt es wenn, dann eher auf der Verwaltungsebene. Roßwein-Niederstriegis wählt im Herbst einen neuen gemeinsamen Kirchenvorstand, dann werden aus den aktuell 17 Vertretern elf. Pfarrstellen sind keine gestrichen worden, die Pfarramtsleitung liegt bei Roßwein-Niederstriegis. Pfarrer Dr. Heiko Jadatz wird wie bisher in Niederstriegis und Roßwein wirken. Neu ist, dass es in der Ferienzeit einen zentralen Gottesdienst geben wird – abwechselnd in Roßwein und Niederstriegis. Abgewechselt werden soll auch an den Feiertagen. Ganz so neu ist das für die Gemeindeglieder nicht, schon jetzt hat Heiko Jadatz geschaut, die einzelnen Veranstaltungen sinnhaft zu verteilen.

In der großen Schwesternkirchgemeinde wird es für Abstimmungen einmal im Monat ein Verbundsausschusstreffen geben, die einzelnen Jahrespläne werden übereinandergelegt. Synergien können genutzt werden – bei großen Veranstaltungen etwa wie einem Weihnachtsoratorium.

Von Manuela Engelmann-Bunk