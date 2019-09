Döbeln/Schweta

Sie hat gute Dienste geleistet. Doch nun wird sie nicht mehr gebraucht. Die neue Zschopau-Brücke der B 175 bei Schweta ist fertig. Deshalb erfolgt die Demontage der gleich daneben befindlichen Behelfsbrücke. Rund 15 Monate lang stand diese den Verkehrsteilnehmern zur Verfügung, um von Döbeln in Richtung Hartha zu gelangen – und umgekehrt. Viele Umleitungskilometer blieben den Kraftfahrern somit erspart, die Wartezeiten an der Brückenampel waren das kleinere Übel.

Blauer Riese

Für den Rückbau der Stahlkonstruktion ist einer der schwersten Mobilkrane angerückt, die es Deutschland gibt, ein so genannter 500-Tonnen-Kran des Herstellers Liebherr. Der blaue Riese kann bis zu 500 Tonnen heben. Die mögliche Traglast verringert sich allerdings mit zunehmender Auslage. Das ist bei diesem Einsatz der Fall. „Die schwersten Teile, die der Kran heben muss, wiegen hier 60 Tonnen. Doch aufgrund des Flusses kann er nicht direkt neben der zu demontierenden Brücke stehen. Wegen der notwendigen Auslage ist ein so großer Kran erforderlich“, erklärt Thes Trute, Geschäftsführer von Retro Bridge Deutschland. Also des Unternehmens, das die Behelfsbrücke im April 2018 errichtet hat und nun wieder abbaut.

Das Ersatzbauwerk war 102 Meter lang. Es bestand aus drei Abschnitten, zwei waren 40 Meter lang, einer 20 Meter. Nun zerlegen es die Monteure in ihre Einzelteile, um sie mit Tiefladern abtransportieren zu können. „Die Schrauben für die Montage dürfen wir nur einmal verwenden. Außerdem ist das Zusammenbauen sehr zeitaufwendig. Deshalb lassen wir die Segmente auch manchmal zusammen, wenn es die Transportstrecke erlaubt“, sagt Thes Trute. In diesem Fall erfolgt ein Zerlegen in „kleinere“ Teile, die trotzdem noch über zehn Meter lang sind.

„Das läuft alles super professionell ab. Obwohl das eine riesige Dimension hat, erscheint es so, als würde man mit Streichhölzern arbeiten“, lobt Hauptauftragnehmer Sven Weißflog von der Baulogistik Döbeln die technische und logistische Meisterleistung.

Rund eine Million Euro hat sich der Freistaat die Behelfsbrücke kosten lassen, mit allem Drum und Dran, inklusive Pfeilern und der Straßenanbindung. „Bei einer Summe von etwa 3,5 Millionen Euro für die gesamte Maßnahme wurde also fast ein Drittel dafür ausgegeben, dass die Menschen, die hier unterwegs sind, keine Umleitung auf sich nehmen mussten“. erklärt Martin Lisson, Referatsleiter Bauwerksausführung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv).

Vollständige Freigabe zum Jahresende

Für die mittlerweile in Betrieb genommene neue Brücke gilt auch noch Verkehr per Ampelreglung. Eine vollständige Freigabe ist laut Lisson für Ende dieses Jahres vorgesehen. Bis dahin muss noch ein Rückhaltebecken entstehen, es sind weitere Rückbauarbeiten und Landschaftsbaumaßnahmen notwendig. Dass die Brücke später fertig geworden ist, als geplant – ursprünglich war von Frühjahr 2019 die Rede – haben nicht die bauausführenden Firmen zu verantworten, wie Martin Lisson erklärt. Der Referatsleiter: „Vor dem eigentlichen Baubeginn mussten Medien verlegt werden, was so nicht geplant war. Die Gründung musste einen Meter tiefer als angenommen erfolgen und es waren große Fundamente der alten Brücke im Weg. Das alles erforderte Zusatzleistungen, die nicht vorhersehbar waren und für die die Baufirmen nichts können.“

Von Olaf Büchel