Sechs weitere Corona-Todesfälle in Mittelsachsen

Mittelsachsen

Die Zahl der Todesfälle im Landkreis, die mit Corona im Zusammenhang stehen, ist auf 737 (+6) angestiegen. Das Gesundheitsamt meldet am Mittwoch 557 weitere Corona-Infektionsfälle. Damit beträgt die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen seit Pandemiebeginn in Mittelsachsen 36 287. Die 7-Tage-Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut auf 938,1 gesunken (-54). Damit liegt die Inzidenz den zweiten Tag in Folge unter dem Schwellenwert von 1000. Ist das auch am Donnerstag der Fall, wäre Mittelsachsen kein Hotspot-Gebiet mehr. Leicht auf 118 gesunken (-1) ist die Zahl der Corona-Patienten in den mittelsächsischen Klinken, davon werden 22 Menschen beatmet (+/-0).

Grundschulen dicht

Weitere Grundschulen in der Döbelner Region wurden oder bleiben wegen Corona befristet geschlossen. Das betrifft die Grundschule Roßwein, die seit Dienstag bis einschließlich 3. Dezember (Freitag nächster Woche) vollständig dicht ist. Es gab dort insgesamt 13 mittels Schnelltests festgestellte Corona-Infektionen bei Schülerinnen und Schülern. Alle Klassenstufen sind betroffen. Zudem fielen vier Schnelltests bei Lehrkräften positiv aus. Die bereits seit 18. November geschlossene Grundschule Waldheim kann nicht wie gehofft am Donnerstag wieder öffnen. Sie muss ebenfalls bis 3. Dezember geschlossen bleiben. Inder bisherigen Zeit der Schulschließung ebbte das Infektionsgeschehen noch nicht ab. Aktuell lägen 15 PCR-bestätigte Infektionen von Schülerinnen und Schüler vor. Außerdem hätten sich drei Lehrkräfte mit dem Coronaviurs infiziert, so die Begründung des Kultusministeriums. An der Grundschule in Marbach kann für die dritte Klasse bis 3. Dezember keine Präsenzbeschulung erfolgen.

Weitere Testzentren öffnen

Ab Montag öffnet Betreiber Michael Köhler wieder das Drive-In-Testzentrum auf dem Marktkauf-Parkplatz in Döbeln-Ost – werktags 8 bis18 Uhr und samstags 10 bis 15 Uhr. In Leisnig (Rewe) und in Roßwein sollen im Laufe der nächsten Woche ebenfalls wieder die Teststationen öffnen. Aktuell wird dafür laut Köhler das Personal rekrutiert, 15 Personen werden gerade geschult. Mit den zusätzlichen Öffnungen will Köhler die angespannte Situation am Testzentrum am Döbelner Edeka entlasten. Mitzubringen ist die Krankenversicherungskarte. Die Tests sind kostenfrei.

Behörden arbeiten eingeschränkt

Das Döbelner Rathaus bleibt ab kommenden Freitag bis auf Weiteres für den Besucherverkehr geschlossen. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Die Ämter seien aber besetzt und arbeitsfähig, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Auch persönliche Kontakte seien noch möglich. Dazu ist aber eine vorherige Terminabsprache per E-Mail oder Telefon notwendig. Für das Meldeamt und den Bereich Gewerberecht sollten die Vereinbarungen der Termine vorrangig online über die städtische Homepage erfolgen. Bürger, denen das nicht möglich ist, könnten auch telefonisch einen Termin vereinbaren.

Besuche im Finanzamt Döbeln sollten auf das absolut Notwendige beschränkt werden. Die Bürgerinnen und Bürger sollten ihre Anliegen schriftlich, per E-Mail (poststelle@fa-doebeln.lsf.smf.sachsen.de) oder telefonisch an das Finanzamt zu richten. Die Kontaktdaten stehen auf der Internetseite des Finanzamtes (www.finanzamt-doebeln.de). Sollte ein Besuch unumgänglich sein, ist ein Zugang zur Informations- und Annahmestelle möglich. Es gelten ein Mindestabstand von anderthalb Metern sowie Maskenpflicht. Zur Vermeidung von Wartezeiten sollte ein Termin vereinbart werden (Tel. 03431/653337).

Die Arbeitsagentur bleibt geöffnet. In den Häusern gilt ab Donnerstag die 2G-Regel. Für persönliche Gespräche ist dann der Nachweis erforderlich, geimpft oder genesen zu sein. Es wird empfohlen, für diese persönlichen Gespräche möglichst einen Termin zu vereinbaren. Wer nicht geimpft oder genesen ist oder keine Auskunft zu seinem Status geben möchten, werde online oder telefonisch beraten oder könne eine Kurzberatung an einem Notfallschalter wahrnehmen. Die persönliche Arbeitslosmeldung sei auch weiterhin für alle Kundinnen und Kunden am Notfallschalter möglich. Weitere Informationen gibt es unter Tel. 03731/489100.

Von daz/obü