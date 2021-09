Mochau/Gersdorf

Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege, so lautete in diesem Jahr das Motto des Tages des offenen Denkmals. Passend dazu öffneten am Sonntag unter anderem die Kirche in Mochau und das Torwächterhaus in Gersdorf bei Roßwein ihre Pforten.

Mochaer Kirche gerettet

Wer zum ersten Mal die Mochauer Kirche betritt, der ist sehr überrascht. Von außen nicht gleich erkennbar, wartet im Inneren alles andere als ein „normales“ Gotteshaus. Die Wände sind nicht verputzt, neben Steinplatten bildet eine Kiesfläche den Fußboden, die Fensteröffnungen lassen Wind und Wetter herein, die Edelstahl-Vergitterung hält zumindest Vögel draußen. Vorn ein schlichtes Holzkreuz, im Rücken eine Öffnung im Mauerwerk, in die vom Turm bei Veranstaltungen die Orgel geschoben wird. Hoch oben ein riesiges Flachdach aus Holz, nur leicht geneigt – ein Notdach. Wenn also die Mochauer Kirche alles andere ist, was man eigentlich von einem Gotteshaus erwartet, dann muss man wissen, dass noch vor drei Jahren das Gebäude oben ganz ohne war. „Das Notdach ist Anfang 2019 drauf gekommen. Es hat eine garantierte Lebensdauer von 80 Jahren. Damit ist es uns gelungen, die Kirche zu stabilisieren, für die Nachwelt zu erhalten und als kulturellen Treffpunkt im ländlichen Raum zur Verfügung zu haben. Ohne das Dach hätte sie abgerissen werden müssen.“ Das berichtet einer, der großen Anteil am jetzigen, verbesserten Zustand hat. Dieter Baer vom Kirchenvorstand. Mit Unterstützung der Landeskirche, europäischen Fördermitteln, Hilfe von der politischen Gemeinde und beträchtlichen Eigenmitteln sowie Eigenleistung der Kirchgemeinde ist das laut Baer gelungen. Stück für Stück versuchen die Mochauer nun, weitere kleine Dinge an ihrer geretteten Kirche in Ordnung zu bringen. Die Wände innen neu zu verputzen, gehört vorerst nicht dazu. Dieter Baer: „Das wird Aufgabe einer Gemeinde sein, die das auch stemmen kann.“

Kleinod Torwächterhaus Gersdorf

Mehr Sein als Schein – so abgewandelt trifft der Spruch auf das Örtchen Gersdorf (Gemeinde Striegistal) und insbesondere auf das nahe dem Schloss befindliche Torwächterhaus zu. Mauerreste aus dem 12. Jahrhundert, Gotik, Renaissance und Barock – von unten nach oben aufgespürt, verstecken sich viele Epochen der Bau- und Kunstgeschichte in dem Häuschen. Seit 2012 gehört es der Gersdorfer Initiative für Ökologie und Lebenskultur, wobei Julita und Ulf Decke die Haus-Paten sind und vorn dran bei der denkmalgerechten Sanierung stehen. „Das barocke Dach ist schon neu gemacht“, sagt Ulf Decke. Die im Erdgeschoss des Torwächterhauses entdeckte Schwarzküche lässt nun die Herzen des Ehepaars höher schlagen. Als Köchin und Koch der Schwarzküche auf Schloss Rochlitz wollen beide natürlich den Küchen-Schatz des Gersdorfer Kleinodes bald in Betrieb nehmen. Im nächsten Jahr soll das kleine Haus mit der großen Geschichte so weit saniert sein, dass Julita und Ulf Decke in die Wohnung im Obergeschoss einziehen können. Und irgendwann soll auch der markante historische Wehrgang rings ums Gebäude fertig gestellt sein. Julita Decke: „Das Holz dafür haben wir schon.“

Julita Decke mit einem Modell des Torwächterhauses in demselben in Gersdorf. Im Hintergrund die Schwarzküche. Quelle: Sven Bartsch

Thomas Schmidt erhält Denkmalpreis

Bei der Eröffnungsveranstaltung des Denkmaltages auf Schloss Rochsburg übergab Landrat Matthias Damm am Sonntag drei Denkmalpreise – an Thomas Schmidt aus Leisnig, Martin Günther aus Hartmannsdorf und Tony Wagner. Thomas Schmidt erfuhr erst in der Veranstaltung von der Ehrung. Der Landkreis würdigt sein Wirken als Restaurator in der Region, wie im Koster Buch, auf Burg Mildenstein oder dem Pfarrhaus in Wendishain. „Der 51-Jährige hinterlässt seit mehr als 25 Jahren seine Spuren und hat durch seine Arbeit und sein Wesen bereits heute Bleibendes hinterlassen“, sagte Jörg Liebig vom Denkmalamt als Laudator. Auch außerhalb des Landkreises ist Schmidts Kompetenz gefragt, wie beim Erhalt der Priesterhäuser in Zwickau. Diese zählen zu den ältesten erhaltenen Wohngebäuden in Deutschland.

Von Olaf Büchel