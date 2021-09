Region Döbeln/Mittelsachsen

Seit genau 30 Jahren gibt es den europaweit begangenen „Tag des offenen Denkmals“. Zahlreiche Einrichtungen in der Region Döbeln ha­ben sich bisher daran beteiligt. So gibt es auch dieses Jahr am 12. September Gelegenheit, Denkmale zu besichtigen, die zum Teil schwer oder sonst gar nicht zugänglich sind. Das Motto lautet dieses Mal: „Sein & Schein − in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“. War 2020 wegen Corona vieles nur digital möglich, gibt es in diesem Jahr wieder Veran­staltungen in gewohnter Form unter Beachtung der örtlichen Corona-Regelungen.

Der Landkreis Mittelsachsen zählt mit 12 000 Kulturdenkma­len zu den dichtbesetztesten Landkreisen der Bundesrepu­blik. Der Kreis nimmt mit 25 beru­fenen ehrenamtlichen Denk­malpflegerinnen und -pflegern ebenfalls eine Spitzenposition ein. Eine Besonderheit besteht zudem in den alljährlich zum Denkmaltag veröffentlichten Publikatio­nen. In diesem Jahr erscheinen Broschüren zu archäologischen Grabungen in der Region und zur Spinnerei Sachsenburg .Hinzu kommen Faltblätter zum Wasserturm Bräunsdorf, dem Marktbrunnen Frankenberg und zur Bachmühle in Steina bei Hartha. Am Sonntag gibt es eine zentrale Eröffnungsveranstal­tung mit Landrat Matthias Damm (CDU) auf der Rochsburg bei Lunzenau. Dort werden ab 10 Uhr auch die diesjährigen Denkmal-Prei­se an Bauherren im Landkreis vergeben.

Im folgenden ist eine Auswahl an Angeboten in der Döbelner Region zum Denkmaltag zu finden, die an diesem Sonntag genutzt werden können:

Döbeln/Mochau

In der Stadt Döbeln bietet das Mittelsächsische Theater Führungen im denkmalgeschützten Bühnenhaus an. Besucherinnen und Besucher können dort von 11 bis 15 Uhr einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Im Küsterhaus Mochau ist von 10 bis 18 Uhr ist die 300 Jahre alte Heimatstube geöffnet. Dort ist zu erleben, wie vor vielen hundert Jahren Wäsche gewaschen, Zedern geschliffen und Schweine geschlachtet wurden – zu Letzterem gibt es sogar Kostproben.

Die Mochauer Kirche ist am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Um 11.30 Uhr findet eine Andacht mit Pfarrer Lutz Behrisch statt. Passend zum Motto „Sein & Schein“: Auch in Kirchen ist nicht alles so, wie es scheint. Beispielsweise wirkt prachtvoll bemalter Stuckgips wie Marmor. Zu diesem Thema lassen sich auch in der Mochauer Kirche einige Beispiele finden. Während der Öffnungszeit ist die Besichtigung des Kirchenschiffs und die Besteigung des mittelalterlichen Turms möglich.

Roßwein, Niederstriegis, Gersdorf

„Auch wir möchten in diesem Jahr mit unserem Projekt Torwächterhaus dabei sein“, sagt Projektleiterin Julita Decke von der Initiative für Ökologie und Lebenskultur. Das Gebäudedenkmal befindet sich in Gersdorf bei Roßwein und gehört zum dortigen Schloss. „Wir zeigen ein historisch wertvolles Haus mit seiner Geschichte, mit seiner Vision und deren Umsetzung. Wir erwecken eine Schönheit zum Leben und diesesie hat einige Geheimnisse zu bieten“, so Decke. Beim näheren Hinsehen können Besucher in dem unscheinbaren Haus die Geschichte und Geschichten einer ganzen Region entdecken. In Zusammenarbeit mit dem Projekt „Wachsen lassen – Raum geben“ des Müllerhof Vereines Mittweida gibt es ein Rahmenprogramm: 14 Uhr, Führung durch Schlosspark und Garten; 16 Uhr, Lesung mit Jens Ossada („Stehaufgeschichten“); den ganzen Tag von 11 bis 18 Uhr ist das Tochwächterhaus ein offenes Haus. Kurze Geschichte zum Gebäude: Das Torwächterhaus ist eines der ältesten Häuser in dem kleinen Dorf Gersdorf in der Gemeinde Striegistal. Einst wurde es erbaut als Toreinfahrt in das alte Vorwerk des Klosters Altzella. Erste Mauerreste deuten auf das 12. Jahrhundert hin. Der Baukörper, der heute noch zu sehen ist, besteht seit der Renaissance. Das Gebäude brannte wahrscheinlich im 30-jährigen Krieg ab und wurde später mit barockem Dach erneuert. Lange wohnte darin der Wächter des Lehngutes Gersdorf mit seiner Familie. Er erfasste alle Ein- und Ausfahrten von Gütern, verschloss am Abend das Tor, meldete Gäste beim Gutsverwalter an oder machte seinen Rundgang um das Anwesen. Später wohnten im Haus Landarbeiter und Angestellte des Schlosses. Nach dem 2. Weltkrieg war es mehr und mehr dem Verfall preis gegeben. Seit 2013 wird es Schritt für Schritt gesichert und untersucht und mit viel Geduld zum Leben erweckt.

Das Domizil des Dampfmaschinen-Vereins in Roßwein, Stadtbadstraße 40, ist am Sonnabend und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Zu bestaunen sind unter anderem zwei Dampfmaschinen in Betrieb – die 1911 erbaute Hanomag-Dampfmaschine und die 2019 neu in Betrieb genommene Lengenfelder Dampfmaschine, Baujahr 1931 – jeweils im Wechsel. Es gibt Führungen durch das Maschinenhaus und das Kesselhaus und auch die Ausstellungen zur Textilindustrie im ehemaligen Landkreis Döbeln können besichtigt werden.

Das Dorfmuseum Littdorf mit der dazugehörigen alten Schmiede ist am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Neben dem traditionellem Schauschmieden mit einem alten Meister seines Faches, zeigen die Niederstriegiser Heimatfreunde ihre Sonderausstellung „Mineralogischer Streifzug durch Sachsen“. Dort können Kinder Steine selbst schleifen. Selbst Hand anzulegen, ist auch in diesem Jahr das Motto: „Wir zeigen die Arbeit am Spinnrad und wer es sich zutraut, kann es selbst einmal ausprobieren. Natürlich haben wir wieder unsere Drechselbank aus DDR-Zeiten aufgebaut, vielleicht macht das jemandem Spaß“, sagt Vereinschef Andreas Klößer. Zu sehen ist auch eine automatische Erdballenpresse. Klößer: „Der Gärtner, der sie uns zur Verfügung gestellt hat, macht Vorführungen.“ Geplant ist zudem eine kleine Kartoffelernte, samt dem Sortieren. Die Handarbeitsfrauen aus Niederstiegis verkaufen an einem Stand selbst gestickte Sachen. Natürlich können sich die Besucher auf die Suche von Spuren vergangener Jahrhunderte machen: das betrifft Exponate wie DDR-Geld im Panzerschrank, Lebensmittel aus vergangener Zeit, eine 300 Jahre alte Armbrust oder einen Diaprojektor mit Kaltlicht. Im Haupthaus sehen Besucher Omas gute Stube, das Elternschlafzimmer, das Schlafzimmer der Magd, ein Kinderzimmer voller Spielsachen, zwei Küchen mit historischen Küchengeräten und einen Raum mit Schulsachen von früher. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Burg Kriebstein

Der Burg Kriebstein unters Dach steigen können Besucherinnen und Besucher am Sonntag kostenfrei. Die Gäste erkunden während der etwa 45-minütigen Dachgeschossführungen die vier oberen Etagen des Wohnturmes. Dabei handelt es sich um Bereiche, die immer nur mit Sonderführungen zu besichtigen sind. Aus den Erkertürmchen gibt es einen weiten Ausblick über die Burganlage und die mittelsächsische Landschaft. „Außerdem ist als Highlight das berühmte Kriebsteinzimmer zu sehen – eine originale Kostbarkeit des Mittelalters“, verrät Burgchefin Susanne Tiesler. Die einzigartig erhaltene farbig gefasste Bohlenstube stammt aus dem ersten Drittel des 15. Jahrhunderts. Der drei mal 4,30 Meter umfassende Raum befindet sich im dritten Obergeschoss des Wohnturmes. Die Führungen werden kostenfrei um 12 Uhr, 13 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr angeboten. Der normale Burgeintritt von sechs Euro pro Person (ermäßigt fünf Euro/Kinder ein Euro) ist zu entrichten. Eine Anmeldung ist aufgrund begrenzter Kapazitäten dringend empfohlen! Das Museum Burg Kriebstein ist am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Kontakt: Telefon 034327/952-0; Fax 034327/952-22; Mail: kriebstein@schloesserland-sachsen.de; www.burg-kriebstein.eu

Leisnig-Tragnitz

Im Leisniger Ortsteil Tragnitz ist die St.-Pankratius-Kirche am Tag des offenen Denkmals von 10 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr geöffnet.

Ostrau

Der Verein des Kulturdenkmals „Wilder Mann“ lädt für Sonntag, ab 14 Uhr, ein, den Ostrauer Gasthof samt restauriertem Saal zu besichtigen. Um 15 und um 16 Uhr sind Führungen in dem Fest- und Ballsaal mit Torsten Niemoth vom Landesamt für Denkmalpflege geplant. Für das kulinarische Wohl der Besucher wird gesorgt sein.

