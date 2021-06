Selbstjustiz auf Döbelner Parkplatz wird zum Gerichtsfall

Döbeln

Er blockierte die Falschparkerin einfach mit seinem Auto. Aber: „Das ist eine Art Selbstjustiz, die wir Juristen nicht gerne sehen“, sagte Richterin Christa Weik zu dem 32-Jährigen. Der hatte gegen einen Strafbefehl Einspruch eingelegt, den die Richterin nun im Amtsgericht Döbeln verhandelte. 15 Tagessätze zu 50 Euro Geldstrafe sollte der Mann demnach wegen Nötigung zahlen, weil er am 1. November 2019 folgende Tat begangen habe: Er stellte sein Fahrzeug vor das Auto der Geschädigten. Das stand auf Stellflächen des Parkplatzes an der Döbelner Rudolf-Breitscheid-Straße, die für bestimmte Firmenwagen reserviert sind. Der Angeklagte habe ihr „eine Lehre erteilen“ wollen heißt es im Strafbefehl.

Gegen Geldauflage: Staatsanwaltschaft wollte Verfahren eigentlich einstellen

Bevor das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft den Strafbefehl erließ, hatte die Staatsanwaltschaft dem Mann angeboten, das Verfahren gegen 300 Euro Geldauflage einzustellen. Darauf ging er nicht ein und kassierte dafür das schriftliche Urteil, das ohne Hauptverhandlung ergangen war. Wogegen er sich nun wehrte. Er bestritt, nicht weggefahren zu sein, als die Polizei kam. „Ich habe den Vermieter angerufen, das ist so vereinbart“, sagte er. Der Immobilienunternehmer, selbst Jurist, sei innerhalb einer Viertelstunde vor Ort gewesen. Da habe der Angeklagte sein Auto weggefahren. Zudem habe ihn die Frau angepöbelt und er habe sie auch nicht lange zugeparkt, vielleicht 15 Minuten. Sein Firmenfahrzeug zeichnet via Satellitennavigation GPS alle Bewegungen auf. Die Daten hat der Angeklagte bei Gericht eingereicht. Demnach stand er 31 Minuten vorm Auto der Frau, von 9.53 Uhr bis 10.24 Uhr. Keinesfalls aber habe er sie „rechtswidrig mit Gewalt zu einer Handlung, deren Duldung oder Unterlassung genötigt“, wie es im Strafbefehl heißt, der den Nötigungsparagraphen zitiert.

Geschädigte wollte Parken sogar bezahlen

„Das Zuparken ist schon Gewalt“, klärte Richterin Weik auf und hörte die Geschädigte als Zeugin. „Ich wollte nur schnell im Tedi was einkaufen, alle Parkplätze waren besetzt. Da habe ich mich dahin gestellt, ich weiß, dass das falsch war.“ Als die Verwaltungsangestellte vom Einkaufen zurückkam, blockierte das Fahrzeug des Bürohelfers ihr Auto. Sie sei in das Büro gegangen, damit er das Auto wegfahre. „Ich habe denen auch angeboten, das Parken zu bezahlen.“ Der Angeklagte habe dagegen gesagt, er habe 16 Uhr Feierabend, sie müsse solange warten. Und ein Getränk aus dem Kofferraum genommen und vor ihr provokativ-genüsslich getrunken. Die Frau rief die Polizei, sollte diese aber später wieder abbestellen, weil der 32-Jährige zwischenzeitlich den Weg frei gemacht hatte.

Da war auch schon der Vermieter aufgekreuzt. „Der hat mich gleich zurechtgerückt“, sagte die Zeugin. Als er merkte, dass die Zugeparkte mit der Polizei telefoniere, sei er aufgebraust, habe ihr Hausverbot für alle seine Objekte erteilt und ihr gedroht, sie wegen Hausfriedensbruchs anzuzeigen. Die Frau war sehr schockiert über den Vorfall und das Verhalten der Männer. Anzeige erstattete sie aber nicht, was aber die Polizei übernahm. Nötigung ist ein Offizialdelikt, das Polizei und Staatsanwaltschaft auch ohne Strafantrag der geschädigten Person verfolgen.

Rechtsreferendarin erreicht Ausbilder-Staatsanwalt nicht

Richterin Weik schüttelte über das geschilderte Verhalten der Männer den Kopf und fragte sich, ob diese auch so agiert hätten, wäre es ein Mann gewesen, der falsch parkte. Sie regte aber trotzdem an, das Verfahren gegen Geldauflage – jetzt sollen es 350 Euro sein – einzustellen. Das konnte die Rechtsreferendarin, die in diesem Fall die Anklage vertrat, aber nicht entscheiden. Weil sie ihren Ausbildungsstaatsanwalt nicht erreichte, gibt es im Fall der Parkplatz-Selbstjustiz noch keine Entscheidung.

Von Dirk Wurzel