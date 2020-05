Ablaß

Eine Premiere für die Obstland Dürrweitzschen AG: In diesem Jahr bietet das Obstbauunternehmen zum ersten Mal eine Selbstpflücke für Erdbeeren an. Das ist jetzt „amtlich“. In der 23. Kalenderwoche, also nach dem langen Pfingstwochenende, wird es am Produktionsstandort Ablaß die Möglichkeit für Interessenten geben, auf einem Feld selbst die leckeren roten Früchte für den Eigenbedarf zu ernten. Das bestätigte die Obstland AG auf Anfrage. Wer möchte, kann die Selbstpflücke jeweils von montags bis freitags am Nachmittag und sonnabends am Vormittag nutzen. Mitzubringen sind dafür natürlich ein Mundschutz und bei Bedarf ein eigenes Gefäß. Es sollen aber auch Körbchen bereitgestellt werden. Eine ausführliche Information mit den genauen Zeiten will das Unternehmen rechtzeitig nachreichen.

Von obü