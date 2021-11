Senioren können sich auf Weihnachtsfeiern freuen

Ostrau/Zschaitz/Großweitzschen

Nachdem es im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie keine geben konnte, soll es dieses Jahr in Großweitzschen wieder eine Seniorenweihnachtsfeier geben. Wie Bürgermeister Jörg Burkert mitteilt, kommt an diesem Tag die 2G-Regel zum Einsatz. Nur Senioren, die von einer Covid-19-Erkrankung genesen oder dagegen geimpft sind, dürfen teilnehmen. Die Weihnachtsfeier für die Seniorinnen und Senioren der Gemeinde findet am Donnerstag, 16. Dezember, ab 14 Uhr in der Turnhalle der Grundschule statt. Es gibt Kaffee, Stollen, Kuchen, Gebäck und einen Überraschungsauftritt. Pro Person werden fünf Euro fällig. Die Senioren werden gebeten, eigenes Geschirr – also Teller, Tasse, Löffel – mitzubringen.

Wer an der Seniorenweihnachtsfeier teilnehmen möchte, sollte sich vorher mit dem Teilnehmerformular, das im aktuellen Amtsblatt zu finden ist, anmelden. Das muss ausgefüllt bis spätestens 30. November an die Gemeindeverwaltung gesendet werden. Dort sollte auch vermerkt werden, ob Bedarf für einen Shuttlebus besteht. Die genauen Abfahrtszeiten werden im nächsten Amtsblatt veröffentlicht.

Zschaitz feiert einmal, Ostrau gleich zweimal

In Zschaitz stehen die Abfahrtszeiten zur diesjährigen Seniorenweihnachtsfeier am 1. Dezember, ab 15 Uhr, schon fest. Der gemeindeeigene Kleinbus holt die älteren Herrschaften in Lüttewitz (14 Uhr), Dürrweitzschen (14.10 Uhr), Glaucha (14.15 Uhr), Auterwitz (14.20 Uhr), Ottewig (14.30 Uhr), Zunschwitz (14.40 Uhr) und Goselitz (14.50 Uhr) ab und bringt sie zum Gasthof „Zur Post“. Dort wartet ab 15.30 Uhr ein Live-Programm mit Sarah Farinia auf die Senioren.

Am 1. und 2. Dezember feiert die Gemeinde Ostrau ihre diesjährige Seniorenweihnachtsfeier. Jeweils 80 Gästen können an beiden Tagen im „Wilden Mann“ zusammenkommen. Das Weihnachtsprogramm startet um 14 Uhr. Der Unkostenbeitrag beträgt fünf Euro. Da die Plätze begrenzt sind, sollten sich Senioren aus Ostrau und den Ortsteilen rasch in der Gemeinde anmelden. Das geht bis zum 10. November mit dem Anmeldeformular, das im aktuellen Amtsblatt zu finden ist. Wann die Busse fahren, die die Senioren chauffieren, wird noch bekannt gegeben.

Von DAZ