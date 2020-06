Döbeln

„Alt wie ein Baum, möchte ich werden. So wie der Dichter es beschreibt.“ Diese Liedzeilen von den Puhdys kommen Lothar Schmidt in den Sinn, wenn die Aufgaben des neu gebildeten Seniorenbeirates der Stadt Döbeln beschreiben soll. Das Gremium hat sich nach seiner Wahl durch den Stadtrat vergangene Woche konstituiert und den Döbelner CDU-Stadtrat und langjährigen Vize-Bürgermeister zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt.

Netzwerk für Ältere knüpfen

„Ein Baum wird nur in einem guten Umfeld alt und bleibt dabei gesund“, kommt Lothar Schmidt wieder auf den Liedtext zu sprechen. Das treffe auch auf die Senioren in Döbeln zu, den knapp ein Drittel der Döbelner Bürger sind im Rentenalter. Der Seniorenbeirat solle dabei helfen, dass sich ältere Menschen in Döbeln integriert fühlen und auf ihre Belange eingegangen wird. Deshalb werde sich der Seniorenbeirat künftig drei mal im Jahr und bei anstehenden Themen auch öfter treffen und als Bindeglied zwischen den älteren Bürgern und der Stadtpolitik fungieren. Dazu solle auch mit dem Sozialverband VdK in Döbeln und den Ausschüssen und Ämtern der Stadt ein Netzwerk geknüpft werden. Der Beirat besteht aus vier Stadträten: Lothar Schmidt ( CDU), Dieter Hundrieser ( CDU), Hermann Mehner ( SPD) und Holger Pietzsch ( AfD) sowie vier vom Stadtrat berufenen Bürgern: Gabriele Dettmer, Martin Friebel, Barbara Schwabe und Henry Knepper.

Es gibt eine Menge Themen, um die sich der Seniorenbeirat kümmern will. Von rollatorgerechten Gehwegen, guter Anbindung der Ortsteile an den Busverkehr, Angebote gegen Vereinsamung bis hin zum fehlenden Angebot von Tanzveranstaltungen für Senioren. „Es gibt für unseren Beirat ein breites Betätigungsfeld“, weiß Schmidt.

Öffentliche Toilette ist Dauerbrenner

Ein Dauerbrennerthema, um das sich der Beirat mit kümmern will, ist die von vielen älteren Bürgern in der Innenstadt vermisste öffentliche Toilette. Das Thema ist vom Stadtrat bereits 2019 angeschoben worden. 60 000 Euro aus einer pauschalen Zuwendung des Freistaates Sachsen für den ländlichen Raum wurden per Stadtratsbeschluss schon mal für die öffentliche Toilette beiseite gelegt.

„Das Geld soll als Eigenanteil dienen. Parallel ist die Verwaltung gerade dabei ein Förderprogramm zu erschließen, womit dann die gesamte Investition getätigt werden kann. Dafür stehen die Zeichen gerade recht gut“, sagt Stadtpressesprecher Thomas Mettcher dazu auf Anfrage.

Als Standort für die neue Öffentliche im Stadtzentrum wird der Niedermarkt favorisiert. Zum einen sind hier gerade zu den Wochen- und Frischemärkten besonders viele Senioren unterwegs. Am Obermarkt gibt es außerdem zumindest wochentags eine öffentliche Toilette um Untergeschoss des Rathauses und eine Behindertentoilette in der Stadtinformation. Die rund um die Uhr zugängliche neue Toilette am Niedermarkt könnte 2021/22 aufgestellt werden.

Von Thomas Sparrer