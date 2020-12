Sensationelles Ergebnis bei „Licht im Advent“ in Döbeln

Döbeln/Bockelwitz

Es ist eine Sensation. Mit den bis Mittwoch noch auf dem Spendenkonto eingegangenen Spenden kommen glatte 8730 Euro bei der diesjährigen fünften DAZ-Spendenaktion „Licht im Advent“ für das Suchthilfeprojekt „Zwischenstopp“ in Bockelwitz zusammen. Die Döbelner Allgemeine Zeitung und die Diakonie Döbeln als Träger des Projektes danken allen Spendern recht herzlich.

Bestätigung der täglichen Arbeit mit Menschen

Thomas Richter, Geschäftsführer der Diakonie Döbeln kann es kaum fassen. „Bei diesem doch schwierigen Thema hätte ich nicht mit so einer enormen Resonanz gerechnet“, sagt er. Das Geld wird nun für den Kauf eines Kleinbusses genutzt. Bis zu neun Männer werden in Bockelwitz nach Alkohol- und Drogenentzug auf eine Langzeittherapie und auf ein suchtfreies Leben vorbereitet. Der Bus soll helfen, sie zu bestimmten Freizeitaktivitäten und Terminen zu fahren. Denn der Hof in Bockelwitz liegt recht abgelegen. Wenn der letzte Bus aus Leisnig durch ist, geht nichts mehr. Für Freibadbesuche im Sommer oder Termine und Aktivitäten außerhalb des Busfahrplanes soll der Kleinbus bereit stehen.

Anzeige

Diakonie-Chef Thomas Richter freut sich über die enorme Spendenbereitschaft: Sie sei eine tolle Bestätigung für die Arbeit, die in dem Projekt und in der Suchtberatung und Suchthilfe geleistet wird.

Sie haben gespendet Spendensumme, Stand 23. Dezember: 8730 Euro. Weitere Spender: 5 Euro: Petra Hentschel; 10 Euro: Karl-Heinz Dümmler; 20 Euro: Yvonne Heinze, Annemarie Gaumnitz; 25 Euro: Hans-Dieter Backofen; 50 Euro: Johanna Roessger; 60 Euro: Gerald und Dr. Marion Weid; 100 Euro: Monika Holze; 200 Euro: Susann Schimang; 500 Euro: Uwe Thimm; Zudem sind 520 Euro von anonymen Spendern eingegangen.

Fahrzeugkauf im Frühjahr geplant

Die Anschaffung eines gebrauchten Kleinbusses sei nun im Frühjahr möglich. Neben den Spenden aus der Aktion „Licht im Advent“ kommen noch die Spenden der Diakonie-Mitglieder dazu. Diese erhalten jedes Jahr zur Weihnachtszeit Spendenbriefe. Diesmal ebenfalls mit der Bitte um Unterstützung für das Projekt „ Zwischenstopp. Zudem hat der regionale Wasserversorger Veolia für 2021 und 2022 jeweils 2000 Euro Unterstützung zugesagt.

Projektleiter Michael Köste strahlt ebenso. Die letzten Tage hat er seine „Jungs“ im privaten Auto in mehreren Touren in die Behindertenwerkstatt nach Hartha gefahren. Dort springen sie ein und arbeiten mit, weil die Bewohner von Behindertenwohnheimen gerade nicht arbeiten können. Für die Männer fiel gerade die Beschäftigung in der Möbelbörse in Döbeln flach. „So ist das Arbeitsangebot in Hartha gerade eine willkommene Abwechslung“, sagt er. Dass die Menschen die Wichtigkeit des Themas erkannt haben, freut ihn. „Hier bei uns sehen sie Einzelschicksale. Menschen, die entscheiden, etwas zu ändern.“

Statt einem symbolischen Scheck gab es zur Übergabe einen Bus aus Legosteinen. 8730 Euro kamen bei Licht im Advent für den Kleinbus des Projektes "Zwischenstopp" zusammen. Projektleiter Michael Köste ist überglücklich. Quelle: Sven Bartsch

Ab 4. Januar wieder volle Belegung

Übrigens, von den von der DAZ vorgestellten Bewohnern sind zwischenzeitlich zwei in die Langzeitreha gewechselt. Ein weiterer darf im Februar zur Reha gehen. Einer hat es nicht geschafft und den Aufenthalt im Zwischenstopp abgebrochen. Aus dem Entzug in Hochweitzschen gibt es bereits zwei neue Anfragen. „Wir sind zum Jahresbeginn wieder voll belegt“, sagt Michael Köste. Die sehr rückfallgefährdete Zeit an Weihnachten und Silvester verbringen die Männer übrigens freiwillig in der Bethanien-Klinik Hochweitzschen. Am 4. Januar geht es dann für sie in Bockelwitz weiter.

Die Redaktion blickt zurück Das ist diese Woche in Leipzig und der Region passiert. Die LVZ ordnet ein. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer