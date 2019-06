Jahna

Wenn das Dorf 1090 Jahre alt wird, will man sich nicht lumpen lassen – dachten sich auch die Jahnaer und haben für dieses Wochenende ein großes Festprogramm auf die Beine gestellt. Der Heimatverein spielt dabei die zentrale Rolle. Mit monatelanger Vorbereitung ist es gelungen, Musik, Spaß und Kinderunterhaltung ausgewogen zu kombinieren.

Womit schon einer der Höhepunkte am Sonnabend im Fokus steht: Von 14 bis 15 Uhr ist der Kinderunterhalter Franz der Knallfrosch zu Gast. Der lebensgroße grüne Hüpfer hat allerlei spaßige Betätigung für Kinder im Gepäck: Hundertmeilen-Goldkugellauf, Froschball-Jonglage oder das Aufpusten der gigantischsten aller Kaugummiblasen.

Handsense gegen Rasentraktor

Ähnlich spaßig – zumindest für die Zuschauer – dürfte auch der Sensenwettbewerb um 14 Uhr hinter dem Festzelt werden. „Da tritt Mensch gegen Maschine an. Die Teilnehmer müssen mit einer Handsense gegen einen Rasentraktor, eine Motorsense und ein großes Mähwerk antreten“, kündigt Grit Wachsmuth-Schmidt, Vorsitzende des Vereins, an.

Gestartet wird das Fest ganz traditionell mit einem Gottesdienst in der Jahnaer Kirche um 10 Uhr. Es folgt das Seifenkistenrennen mit dem ersten Start um 11.11 Uhr. Startpunkt ist die Salbitzer Straße 8, von der aus es 300 Meter mit drei leichten Kurven hinab ins Ziel geht. Um 10.30 Uhr erfolgt die technische Abnahme der Fahrzeuge. Bis dahin können sich Teilnehmer noch anmelden. Die Startgebühr beträgt zwei Euro pro Fahrer.

Fahrer ab acht Jahren erlaubt

Jeder ab acht Jahren, der seine Kiste sicher beherrscht, darf am Rennen teilnehmen. Bedingung für das Fahrzeug sind eine funktionierende Lenkung mit Lenkrad oder Querlenker und wirksame Bremsen. Eine Lenkstange in Längsrichtung ist nicht zulässig. Der Fahrer muss, lange Kleidung und einen Schutzhelm tragen sowie selbstständig ein und aussteigen und von der Rampe starten können. Der Sieger wird in zwei Wertungsläufen nach der schnellsten Zeit ermittelt.

Auch musikalisch hat das Festwochenende einiges zu bieten: Die Original Jahnataler Blasmusikanten treten zur Mittagszeit auf. Ab 15.30 Uhr spielt Nessaja Lieder von Peter Maffay und ab 20 Uhr übernimmt die Noschkowitzer Eichholzdiscothek. Am Sonntag spielt zum Frühschoppen von 10.30 bis 14 Uhr die Big band Döbeln. Zugleich können Besucher beim Flohmarkt bummeln, der mit 26 Händlern äußerst abwechslungsreich besetzt sein wird.

Poledance-Weltmeisterin zu Gast

Aufregend wird das Bühnenprogramm am späteren Samstagabend. Der Faschingsverein Zschaitz zeigt Teile seines Repertoires ab 21 Uhr. Und um 22 Uhr betreten die Poledance-Weltmeisterin Annika Winkler aus Dürrweitzschen und ihre Trainerin und Deutsche Meisterin Steffi Klemm aus Leipzig die Bühne.

