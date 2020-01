Servicepauschale: Enttäuschte Gemeinderäte in Großweitzschen

Großweitzschen

Jetzt ist sie ganz offiziell vom Tisch, die Servicepauschale in den Kindereinrichtungen der Gemeinde Großweitzschen. Zumindest vorerst. In ihrer jüngsten Sitzung hoben die Gemeinderäte den im Dezember gefassten Beschluss wieder auf. Zuvor gab es heftige Diskussionen, Alleingänge der Verwaltung und verärgerte Gemeinderäte sowie Eltern.

20 Euro mehr im Monat

Hintergrund: 20 Euro mehr im Monat sollten Eltern ab Februar für ihren Nachwuchs in den Kindereinrichtungen zahlen. Die Gemeinde legte demnach die sogenannte Servicepauschale – also Vorbereitung, Ausgabe und Nachbereitung des Mittagsessens sowie die anschließende Reinigung in den Kindertagesstätten Mockritz und Großweitzschen sowie im Hort – auf die Eltern um. Der Beschluss fiel im Dezember des vergangenen Jahres. Letzte Woche gab Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) ein Schreiben an die Eltern heraus, in dem er darüber informierte, die Servicepauschale vorerst nicht zu erheben.

Inakzeptable Kommunikation

Am Dienstagabend meldeten sich nun die Gemeinderäte zu Wort. Ein Großteil von ihnen erfuhr aus der Zeitung von der Kehrtwende des Bürgermeisters. „Ich bin megamäßig enttäuscht. Ich habe der Erhebung damals zugestimmt. Auch, weil Sie sagten, der Haushalt sei sonst in Gefahr“, so Thomas Philipp (Freie Wähler). „Ich erwarte, dass wir als Gemeinderäte bei so was von der Verwaltung informiert werden. Die Herangehensweise ist inakzeptabel“, klagte Mario Pohl an.

CDU-Ratsmitglied Sven Krawczyk ergänzte: „Damals haben wir um Kompromisse gerungen, aber es ging kein Weg rein. Es ist schade für die, die zugestimmt haben, denn die waren im Brennpunkt der Eltern. Und es ist schade für die, die dagegen gestimmt haben. Die waren Brennpunkt für die Verwaltung.“

Heiko Schmiedchen (Freie Wähler): „Ich bin schwer enttäuscht über ihre Art, zu kommunizieren.“ Und Henry Hagen (Freie Wähler): „Wir haben uns damals schwer getan mit dem Beschluss. Die Rechtssicherheit hätten Sie sich vorher holen müssen.“

Berichte Ende März erwartet

Bis Ende März, Anfang April ist die Erhebung der Servicepauschale nun erst einmal vom Tisch. Solange bis die Rechtsaufsicht des Landkreises und der Sächsisches Rechnungshof ihre von der Gemeinde Großweitzschen angeforderten Berichte zur Rechtsgrundlage vorlegen. Liegen die vor, wird neu beraten. Diesmal mit den Eltern, wie Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) verspricht. Bisher bezog man die Betroffenen, also Eltern, die Kinder in einer Großweitzschener Einrichtung betreuen lassen, außen vor. Das sorgte für Unmut.

Offene Fragen bei Elternschaft

Die Wogen scheinen bis heute nicht geglättet. Wieder kamen Eltern zur Ratssitzung am Dienstagabend, verlangten eine Stellungnahme des Gemeindeoberhauptes. „Damals haben Sie gesagt, der Haushalt der Gemeinde hängt von der Erhebung der Servicepauschale ab. Mich würde interessieren, wie das jetzt ist? Wo die Gefahr doch so akut klang“, hakte ein Vater nach. Und weiter: „Auf welcher Rechtsgrundlage haben Sie denn damals die Entscheidung getroffen?“

Eine Antwort blieb die Verwaltung ihm zumindest an diesem Abend schuldig. „Die Antwort bekommen sie schriftlich“, so Jörg Burkert. Gemeinderätin Susann Munz ( CDU) sprang für den anwesenden Vater in die Presche: „Er hat sachlich gefragt, er sollte eine Antwort bekommen.“ Die Verwaltung blieb stumm.

Von Stephanie Helm