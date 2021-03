Seuche erwischt Döbeln: Halter verliert all seine Hühner

Döbeln

Das Landratsamt Mittelsachsen berichtet über einen neuen Fall der Klassischen Geflügelpest bei Döbeln. Die Seuche wurde in einem Haustierbestand bei Döbeln amtlich durch das Friedrich-Löffler-Institut festgestellt.

Gesamter Bestand verendet

Alle Hühner des betroffenen Bestandes sind innerhalb kürzester Zeit verendet beziehungsweise wiesen eindeutige Symptome auf. Jetzt ist ein Sperrbezirk mit einem Umfang von mindestens drei Kilometer um den Ausbruchsbestand gezogen worden.

Sperrzone um Döbeln

Dieser umfasst von der Großen Kreisstadt Döbeln die Ortsteile Forchheim, Limmritz, Miera, Nöthschütz, Pischwitz, Schweta, Stockhausen, Technitz, Töpeln, Wöllsdorf und Ziegra. Vom Ortsteil Mannsdorf gehört der Teil westlich der B169 dazu und von Döbeln der Stadtteil westlich der B169 bis zur Anschlussstelle an die S34, des Weiteren der Teil von Döbeln westlich der S34 von der Anschlussstelle an die B169 bis Ortseingang Zschepplitz.

Mehrere Kommunen vom Altkreis betroffen

Von der Gemeinde Großweitzschen gehören zum Sperrbezirk die Ortsteile Großweitzschen, Höckendorf, Hochweitzschen sowie Westewitz. Außerdem schließt der Sperrbezirk von der Stadt Hartha die Ortsteile Wendishain und Nauhain ein, zudem Saalbach und Steina. Von der Stadt Waldheim betrifft es den Ortsteil Neuhausen.

Beobachtungsgebiet noch weiter gefasst

Das Beobachtungsgebiet mit einem Radius von mindestens zehn Kilometern beinhaltet Ortsteile der Städte Döbeln, Geringswalde, Hartha, Leisnig, Roßwein und Waldheim sowie der Gemeinden Erlau, Großweitzschen, Kriebstein, Ostrau, Striegistal, Zschaitz-Ottewig.

Seit Sonnabend, 27. März, gilt: Gehaltene Vögel dürfen vorerst nicht aus dem Bestand verbracht werden. Für die Abgabe von Geflügelprodukten zum Beispiel Eiern gelten Sperrmaßnahmen in den jeweiligen Gebieten. Der Zugang für fremde Personen zu Ställen oder anderen Haltungseinrichtungen von Vögeln ist wirksam zu unterbinden.

Jäger müssen Verbote beachten

Tierärzte und die zuständige Kontrollbehörde müssen jedoch Zutritt erhalten. Vor den Ein- und Ausgängen der Ställe oder Schutzvorrichtungen sollen Matten oder sonstige saugfähige Bodenauflagen ausgelegt werden, die mit einem Desinfektionsmittel getränkt und stets damit feucht gehalten werden. Auch Jäger haben in den beiden Restriktionszonen bestimmte Verbote bezüglich Federwild zu beachten.

Anordnung nun auch für Ziervögel

Auf Grund der seit 11. März geltenden Aufstallungspflicht für Geflügel im gesamten Landkreis Mittelsachsen ist dieses bereits in Ställen oder Schutzeinrichtungen untergebracht. Diese Anordnung gilt in den oben genannten Gebieten nun zusätzlich auch für andere gehaltene Vögel, zum Beispiel Ziervögel.

Die hohe Gefahr der Einschleppung der Tierseuche durch Wildvögel hat unter anderem dieser weitere Fall gezeigt. Deswegen hat die Stallpflicht für Geflügel im gesamten Landkreis Mittelsachsen weiterhin bestand. Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Wachteln, Enten, Gänse und Laufvögel müssen in geschlossenen Ställen oder unter einer Schutzvorrichtung gehalten werden.

Dabei handelt es sich um Vorrichtungen, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss, wobei Netze oder Gitter, die zur Abdeckung nach oben genutzt werden anerkannt werden, wenn ihre Maschenweite maximal 25 Millimeter beträgt.

Tot aufgefundene Wildvögel melden

Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt appelliert an alle Tierhalter, diese Maßnahmen einzuhalten um ihre Tiere vor einer Ansteckung zu schützen. Eine Einschleppung in den Hausgeflügelbestand führt zur Gesamtbestandstötung. Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgefordert, tote aufgefundene Wildvögel dem Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt unverzüglich mitzuteilen. Das Amt ist wie folgt zu erreichen: Per Telefon unter der Nummer 03731/ 7 996 255 und per Fax unter der 03731/ 7 996 488. Per Email ist das Amt unter der Adresse lueva@landkreis-mittelsachsen.de zu erreichen.

Von daz/sro