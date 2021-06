Sexnachrichten können Großweitzschener ins Gefängnis bringen

Großweitzschen

Als er sich bei der Geschädigten entschuldigte, nahm der 28-Jährige Großweitzschener seine Maske ab. „Du musst nicht befürchten, dass so etwas noch einmal passiert. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt“, sagt der dreifache Vater in Richtung des Mädchens. Im Oktober des vergangenen Jahres hatte der gelernte Fahrzeuglackierer die 13-Jährige drei Tage lang mit Whatsapp-Nachrichten bombardiert. Im Minutentakt schickte er Fotos und Videos an das Mädchen, in deren Nachbarschaft er wohnte und mit deren Familie er bekannt war. Die Nachrichten zeigten mal entblößte Geschlechtsteile, mal sexuelle Handlungen wie Anal- oder Oralverkehr unter Erwachsenen. Jedes Foto, jedes Video war dabei in teilweise derber Sprache mit der eindeutigen Aufforderung verbunden, das Mädchen solle selbst solche Handlungen mit dem Angeklagten vollziehen. Zuvor soll er dem Mädchen im September auf dem Balkon ihrer Wohnung auf den Hintern gefasst haben. Angeklagt war er deshalb des sexuellen Missbrauch in drei Fällen sowie in drei weiteren Fällen des Erwerbs kinderpornografischer Schriften.

Auf die Frage von Richterin Marion Zöllner, warum er das getan habe, antwortet der Mann mit „Aus Dummheit würde ich sagen.“ Das allerdings ließ die Richterin nicht gelten. „Aus Dummheit reicht mir als Antwort nicht aus. Sie haben sich ein deutlich jüngeres Mädchen, ein Kind für diese Nachrichten ausgewählt. Haben Sie Bedürfnisse in diese Richtung? Was haben Sie empfunden, wenn Sie diese Nachrichten geschickt haben?“ Zufriedenstellende Antworten gab es nicht. Dass er keine Empfindungen beim Versenden der Nachrichten gehabt haben will, nahm ihm die Richterin „beim besten Willen nicht ab. Das waren alles Nachrichten mit sexuellem Bezug.“

Der Angeklagte, der auch zum Zeitpunkt der ihm zur Last gelegten Taten in einer festen Beziehung lebte und bei der polizeilichen Vernehmung ausgesagt hatte, sexsüchtig zu sein, hatte sich nach den Ereignissen selbst in psychologische Behandlung begeben. Ihm habe geschwant, dass es wohl ein gerichtliches Nachspiel geben würde. Die Fortsetzung dieser Therapie ist eine der Auflagen, die er jetzt zu erfüllen hat. Richterin Marion Zöllner ging mit einem Jahr und sechs Monaten Freiheitsstrafe für den Angeklagten, ausgesetzt auf drei Jahre Bewährung, über die Anträge von Staatsanwaltschaft und Vertretung der Nebenklage hinaus. Außerdem verurteilte sie den Man zur Zahlung in Höhe von 1500 Euro direkt an die Geschädigte. „Es geht absolut gar nicht, solche Nachrichten an ein Kind dieses Alters zu versenden. Sie haben Phantasien dabei gehabt. Das macht mir Bauchschmerzen.“ Sie appellierte an alle im Saal: „Eltern müssen schauen, was sich in den Handys ihrer Kinder abspielt.“

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Manuela Engelmann-Bunk