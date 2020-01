Sexuelle Nötigung in Hainichen: 30-Jähriger angeklagt

Hainichen

Nach fast vier Monaten in Untersuchungshaft hat die Staatsanwaltschaft Chemnitz gegen eine 30-Jährigen Anklage wegen sexueller Nötigung in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung erhoben.

„Dem Angeschuldigten wird zu Last gelegt, am 21.9.2019 gegen 21.00 Uhr gewaltsam und unter Androhung von gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben an der 19-jährigen Geschädigten sexuelle Handlungen vorgenommen und ihr hierbei auch Verletzungen zugefügt zu haben“, schreibt die Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung.

Verhandlungstermin steht noch nicht fest

Der Angeschuldigte habe die junge Frau in der Nähe des Hainichener Marktplatzes zuerst nach dem Weg zum Bahnhof gefragt und dann nach Auffassung der Staatsanwaltschaft den Entschluss gefasst, sich ihr auch gegen ihren Willen sexuell zu nähern. „Als sich auf die Hilferufe der Frau Passanten näherten, ließ der Angeschuldigte von ihr ab und flüchtete.“

Ein Termin zur Hauptverhandlung am Amtsgericht Chemnitz ist noch nicht bestimmt worden.

Von ap/DAZ