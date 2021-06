Sexueller Übergriff auf Frau in Döbeln - Polizei sucht Zeugen

Döbeln

Die Polizei ermittelt wegen eines sexuellen Übergriffs, dem eine Frau in Döbeln am frühen Sonntagmorgen vor einem Hauseingang an der Dresdner Straße zum Opfer fiel.Die Frau war gegen 4 Uhr an der Dresdner Straße unterwegs, als ihr ein Mann auffiel, der ihr folgte. Der Unbekannte soll sie nahe der Einmündung Dresdner Platz von hinten festgehalten, unsittlich berührt und geküsst haben. Dann versuchte er offenbar auch, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen. Die Frau wehrte sich und rief laut um Hilfe. Ein Anwohner wurde aufmerksam und kam der Frau zu Hilfe. Der Täter flüchtete in Richtung Wappenhenschstraße. Die Frau wurde leicht verletzt.

Wer hat etwas gesehen?

Der Unbekannte wurde als 16 bis 20 Jahre alter, etwa 1,65 Meter großer, schlanker Mann beschrieben, mit südländischem Aussehen und schwarzen Haaren. Er sprach gebrochen Deutsch und war mit einem weißen Kapuzenshirt und dunklen Hosen bekleidet.Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat zur genannten Zeit im Umfeld der Dresdner Straße und Wappenhenschstraße etwas gesehen, das mit der Tat zusammenhängen könnte? Wer kann Hinweise zur Identität des beschriebenen Täters geben? Zeugen wenden sich unter der Rufnummer 0371 387-3448 an die Chemnitzer Kripo.

Von daz/obü