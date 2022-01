Hartha

Das Jahr 2022 ist knapp drei Wochen alt. Zeit einen Ausblick zu wagen, auf welche kulturellen Highlights sich die Harthaerinnen und Harthaer in den kommenden 12 Monaten in der Hartharena (hoffentlich) freuen können. Fest im Kalender eingetragen sind bislang vier Events.

Viele Veranstaltungen schon öfter verschoben

Den Anfang machen die Cornamusa-Show mit irischer Tanzmusik (12. März) sowie „Die große Schlager-Hitparade“ (20. März), die beide schon mehrmals abgesagt werden mussten. Am 9. April steht dann „Arabica & das Flüstern der Schlange“ im Programm. Die beliebte Tanzshow, die von der Harthaerin Franziska Franz veranstaltet wird, war eigentlich für vergangenen November geplant, musste aufgrund der Corona-Situation aber verschoben werden. Im Frühjahr soll es nun endlich klappen.

Das gilt ebenfalls für das Event „Immer wieder sonntags“ des Volkssängers Stefan Mross, das am 7. Mai nach drei Jahren Pause wieder in die Hartharena kommt.

Neben diesen bereits feststehenden Terminen sollen weitere Kulturveranstaltungen in der Hartharena stattfinden. Die Gespräche dazu laufen. Angedacht sind unter anderem Kindertobetage mit Hüpfburgen und Spielelandschaften, der Mittelsächsische Kultursommer und Weihnachts-Shows. Was davon tatsächlich stattfinden kann, ist situationsabhängig. Verträge werden deshalb inzwischen nur noch mit Rücktrittklausel und dem Verzicht auf gegenseitige Forderungen geschlossen. Doch die Hoffnung auf ein normales Jahr ist da.

Lesen Sie auch 2007: Die schwere Geburt der Hartharena

Qualität statt Quantität

„Wenn alles gut läuft, haben wir wieder acht bis zehn Kulturevents in der Hartharena“, erklärt Günter Roßberg, Leiter des Kultur- und Sportbetriebs Hartha. Viel mehr waren es auch in Vor-Corona-Zeiten nicht. „Zu viele Veranstaltungen laufen sich irgendwann ab. Dann denken die Leute, hier war ich schon und hier ja auch schon. Stattdessen begrenzen wir die Anzahl der jährlichen Veranstaltungen lieber und setzen auf Qualität statt Quantität.“ 2022 gibt es in der Hartharena zudem einige interne Veranstaltungen wie die Jugendweihe oder Schulanfangsfeiern.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Finanziell abhängig ist der Kultur- und Sportbetrieb von den Kulturveranstaltungen nicht. Zum Glück, muss man mit Blick auf die vergangenen zwei Jahre sagen. Hauptaufgabe des Betriebs ist in der Hartharena das Absichern des Schulsports für das Gymnasium und die Oberschule. Dafür erhält der Kultur- und Sportbetrieb Gelder von den Schulträgern.

Einlassbestimmungen werden abgestimmt

„Die Kultur ist für uns ein Zugewinn-Geschäft“, betont Betriebsleiter Roßberg. Und dennoch ein wichtiges. Denn Kultur gehöre auch zur Daseinsvorsorge, die eine Stadt ihren Bürgerinnen und Bürgern anzubieten habe, findet Roßberg.

Welche Einlassbestimmungen bei den diesjährigen Kulturevents gelten – etwa 3G, 2G oder 2G+ – entscheidet im Rahmen der gesetzlichen Regelungen übrigens der Veranstalter in Abstimmung mit dem Hygienekonzept des Kultur- und Sportbetriebs.

Von Simon Ecker