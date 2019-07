Waldheim

Showdown an der Zschopau: Charly Bronson schießt in Böhmes Hof Henry Fonda über den Haufen. Und zwar in Sergio Leones Western-Klassiker „Spiel mir das Lied vom Tod“. Am 30. August flimmert dieser epische Film über die Hure Jill ( Claudia Cardinale), den Rächer Mundharmonika ( Charles Bronson), den Verbrecher und Kindermörder Frank ( Henry Fonda) und den herzensguten Banditen Cheyenne ( Jason Robards) über die Leinwand des Sommerkinos. 20.30 heißt es „Film ab“, Einlass ist 19.30 Uhr.

Auch Sergio Corbucci hat einige bekannte Western inszeniert, darunter „Leichen pflastern seinen Weg“ mit Klaus Kinski. Doch auch im Komödienfach bewies der Italiener großes Talent. Zum Sommerkino zeigen Böhmes am 25. August Corbuccis frech-frivolen Lustspielfilm „Robinson Junior“. Dieser beginnt ebenfalls 20.30 Uhr, Einlass ist wieder um 19.30 Uhr

In „Mamma Mia“ spielen unter anderem Meryl Streep und Pierce Brosnan die Handlung um die Abba-Schlager. Am 27. August flimmert diese Musikkomödie ab 20.30 Uhr über die Waldheimer Leinwand.

Als Eröffnungsfilm zeigen Böhmes am 22. August das Drama „Das Parfüm“ über einen Mörder mit sehr außergewöhnlichem Motiv. Auch das beginnt um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist generell frei, Snacks und Getränke gibt es zu kaufen.

Von daz