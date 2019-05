Ringethal/Mittelsachsen

Es war schon einmal fast dem Abriss geweiht. Doch es fanden sich Enthusiasten, um das Kleinod zu retten. Nun bekommt es sogar ein eigenes Fest – eine ganz neue Veranstaltung im umfangreichen Programm des Mittelsächsischen Kultursommers.

Schloss Ringethal bekommt ein Fest

Die Rede ist vom Schloss Ringethal, wo am Montagvormittag die Hausherrin Erdmuthe Sophie von Flemming, gespielt von Birgit Lehmann, schon einmal zahlreiche Besucher begrüßen konnte. Denn die Macher und Akteure des vielseitigsten sächsischen Sommerfestivals stellten in den alten, geschichtsträchtigen Mauern den Miskus 2019 vor. Das Ringethaler Schlossfest am 13. und 14. Juli wird ein Bestandteil des Kultursommers sein.

Karo Dancers bieten große Show

Laura Müller, ganz in weiß gekleidet und mit großen weißen Federn geschmückt, fiel allen Schlossbesuchern sofort ins Auge. Sie gehört zu den Karo Dancers aus Bad Schlema, die im August in der Hartharena eine Show auf die Bühne bringen, die durch ein ganzes Jahrhundert Tanzgeschichte führt.

Laura Müller von den Karo Dancers. Quelle: Olaf Büchel

„Night of Diamonds“ heißt die Veranstaltung, bei der die Karo Dancers und weitere Mitwirkende den Bogen von amerikanischen Jazztänzen der 1920er und 1930er Jahre über die Modetänze der 50er Jahre bis hin zu Breakdance, Parkour und Freerunning spannen. „Wir sind bisher schon oft beim Mittelsächsischen Kultursommer dabei gewesen und freuen uns, dass wir diesmal diese besondere Show in der Hartharena präsentieren dürfen“, sagte Hanka Kühn, Vorsitzende und Künstlerische Leiterin der Karo Dancers.

Ziele nie aus den Augen verloren

Miskus-Schirmherr Landrat Matthias Damm ( CDU) belegte mit einigen Zahlen, welche Entwicklung das Festival, das im Vorjahr 25-jähriges Bestehen feierte, genommen hat. So konnten bislang 5,7 Millionen Besucher bei fast 1.200 Veranstaltungen an rund 190 Orten registriert werden. Dabei würden die ursprünglichen Ziele des Miskus noch immer gelten. Damm: „Das sind die Förderung des Ehrenamtes, des Nachwuchses, der Kultur auf dem Land, der Traditionen und der Brauchtumspflege. Beim Miskus machen Bürger Kultur und das hat für uns nach wie vor einen hohen Stellenwert.“

Finanziell sicheres Fundament

Der Chef des Miskus-Fördervereins, Heribert Kosfeld, verwies auf den in diesem Jahr 635.000 Euro umfassenden Etat. Davon sind 44 Prozent öffentliche Mittel, 56 Prozent muss der Verein selbst erwirtschaften beziehungsweise auftreiben – in Form von Einnahmen aus Eintritten, aber auch von Sponsoren- und Spendengeld. Kosfeld: „Dank dieser Unterstützung steht der Miskus auf finanziellen sicheren Füßen. Dem Miskus geht es gut.“

Veranstaltungen in Region Döbeln (Auszug) Sagenhaftes Döbeln: 15. Juni, ab 14 Uhr; im Rahmen des Döbelner Stadtfestes sind Miskus-Märchenfiguren zu Gast beim Kinder- und Familienfest der Stadtwerke; Motto: Ritter, Räuber & Piraten; Performance zum Stein: 21. Juni, 20.30 Uhr, Rochlitzer Berg; The Love & Peace Revue lässt Hippie-Ära aufleben; Sounds of Hollywood: 5. Juli, 20 Uhr, Waldheim Festplatz am Kreuzfelsen; Burg der Märchen: 6..und 7. Juli, ab 11 Uhr, Burg Kriebstein; Ringethaler Schlossfest: 13. u. 14. Juli ab 10 Uhr, Ringethal, Rittergut; mit zwei Jubiläen: 10 Jahre Baumpark Ringethal und 150 Jahre Schule am Berg; Pipes, Drums & More: 20. Juli, ab 11 Uhr/21. Juli, ab 10 Uhr, Kloster Buch; Kunst am Wasser: 24. Juli bis 28. Juli, Kriebstein, Bootsanleger Höfchen; mit Singer-Songwriter-Sommercamp; Talsperrenfest Kriebstein: 27. und 28. Juli, Talsperre Kriebstein; Akustik & Rock: 9. August, 20.30 Uhr, Seebühne Kriebstein; mit Europas meistgebuchter Dire Straits-Tributeband „dIRE sTRATS“, Live-Programm mit großer Multimedia-Licht- und Laser-Show; Celtic Rhythms of Ireland: 10. August, 20.30 Uhr, Seebühne Kriebstein; Der Zauberer von Oz: 11. August, 16 Uhr, Seebühne Kriebstein; Altstadtfest Leisnig: 23. -25. August; Night of Diamonds: 24. August, 19.30 Uhr, Hartha, Hartharena; Geschichtswanderung in Waldheim: 28. August, 17 Uhr, Treffpunkt Postmeilensäule auf dem Markt; (Es handelt sich bei den aufgeführten Programmpunkten um Veranstaltungen des Miskus bzw. um solche, an denen sich der Miskus beteiligt)

Von Olaf Büchel