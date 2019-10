Sicherheitsgründe: Roßweiner Schul- und Heimatfest wird 10.000 Euro teurer

Roßwein

Was kostet die Stadt Roßwein eigentlich ein Schul- und Heimatfest? „Zwischen 85.000 und 100.000 Euro“, sagt Bürgermeister Veit Lindner (parteilos). Und diesmal könnte es sogar noch einmal rund 10.000 Euro teurer werden.

Sicherheitskonzept ist gesetzliche Pflicht

Das liegt an dem Sicherheitskonzept, das die Stadt für das 45. Schul- und Heimatfest und die 800-Jahr-Feier im kommenden Jahr erstellen lassen will. Oder muss. Denn ab einer bestimmten Besucherzahl – die liegt bei 5.000 – ist ein Veranstalter gesetzlich dazu angehalten, ein solches Konzept vorzuhalten. Veit Lindner schaut voraus und will nicht nur ein Konzept für das nächste Schul- und Heimatfest, sondern eines, das die Stadt zukünftig gleich für verschiedenste Veranstaltungen einsetzen kann. Aktuell hole man Angebote ein.

Traditioneller Fichtenschmuck bleibt Problem

Nicht nur auf diesem Gebiet laufen die Vorbereitungen für die große Stadt-Party, die aller fünf Jahre ausgerichtet wird. Heißes Eisen sind immer noch die Bäume, die wieder 26 Straßenzüge schmücken sollen. Fichten müssen das sein, weil es die Tradition so vorsieht. Weil es aber mittlerweile nicht mehr ganz einfach ist, zwischen 3.000 und 5.000 Fichten zu einem annehmbaren Preis und in trotzdem vernünftiger Qualität aufzutreiben, wird es möglicherweise irgendwann eine andere Variante geben müssen. Als Stadtrat Steffen Thiele das Thema in der jüngsten Ratssitzung aufgriff und fragte, ob die Stadt denn nicht selbst Fichten zu diesem Zweck anbauen könne, verwies Linder auf den erforderlichen Bedarf. In so großer Zahl könne man nicht selbst Fichten anbauen.

In diesem Zusammenhang verwies das Stadtoberhaupt auch darauf, dass die ersten beiden Roßweiner Schul- und Heimatfeste auch nicht mit Fichten, sondern mit Birken am Straßenrand gefeiert wurden. Vielleicht werde das mal eine Option sein.

Lichtblick am Ende des Fichten-Tunnels

Auf jeden Fall wird das Thema die Stadt weiterhin beschäftigen. Für das nächstjährige Fest scheint es erst einmal einen Lichtblick am Ende des Fichten-Tunnels zu geben. Am Mittwoch waren Bauhofchefin Monika Weigel und Heike Barthel vom Bauamt der Stadt mit ein paar Straßenbürgermeistern unterwegs in Bad Gottleuba, wo es ausreichend Fichten geben soll, die aus dem Wald geholt werden müssen, um diesen auszulichten. Auch in Polen habe man eine Anfrage laufen.

Von 26 Straßenzügen müssen nur 24 auf diesem Weg versorgt werden. Der Kreuzplatz und die Dresdner Straße kümmern sich selbst um ihre Bäume. So war es früher generell. Von allen anderen Straßenbürgermeisten sammelt die Stadt Geld ein, um den Fichtenschmuck zu finanzieren, Fehlsummen steuert die Kommune selbst bei. Um Geld zu sparen, habe man jetzt schon Überlegungen angestellt, die Weststraße und den hinteren Teil der Döbelner Straße ungeschmückt zu lassen.

Wie in Zukunft verfahren wird, entscheiden die Straßenbürgermeister gemeinsam mit der Stadt nach dem Fest. „Dann setzen wir uns zusammen, werten das Fest aus und schauen, wie es weiter gehen soll.“

Von Manuela Engelmann-Bunk