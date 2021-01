Sieben Kilo Crystal in Döbeln: Corona verzögert Prozess in Dresden

Döbeln/Dresden

Crystal für reichlich eine halbe Million Euro lagerte in einem Döbelner Keller. Gehört haben soll das Rauschgift einem Türken, der sich mittlerweile in die Türkei abgesetzt hat. Über seinen Schwiegervater kam ein Serbe aus Döbeln an den Stoff. Er klaute ihn aus Frust und fuhr mit Bekannten nach Dresden. Die sieben Kilo Crystal im Gepäck... . Die Bekannten sind die Angeklagten im Sieben-Kilo-Prozess am Landgericht Dresden. Beide sind Deutsche und kommen aus Döbeln, sitzen allerdings zurzeit in Untersuchungshaft. Und das wird auch so bleiben denn nach Informationen von lvz.de hält das Gericht die Haftbefehle aufrecht.

Richterin am Zeugentisch

„Er hat ihn wie einen Ziehsohn an sich gebunden“, sagte Monika Müller im Prozess gegen zwei Döbelner aus, die in die Sieben-Kilo-Geschichte verstrickt sein sollen. Monika Müller ist die Vorsitzende Richterin der 14. Großen Strafkammer am Landgericht Dresden. Diese Kammer hat den Prozess gegen den „Ziehsohn“, einen 29-jährigen Serben, geführt und den Mann wegen eines Drogenverbrechens zu über vier Jahren Haft verurteilt. Weil der Serbe im Prozess der Döbelner nichts sagt und sich auf sein Auskunftsverweigerungsrecht beruft, hört die 16. Große Strafkammer des Landgerichts Dresden nun alle die Personen, die mit der Sache zu tun hatten. Den Anfang machte Richterin Müller.

Drogen im Farbeimer

Sie schilderte ihrem Kollegen Thomas Mrodzinsky sowie seinen beisitzenden Richterinnen und Schöffen der 16. Strafkammer am Zeugentisch, was der Serbe in seinem Prozess über die Tat und diejenigen Personen, die daran beteiligt gewesen sein sollen, so alles gesagt hatte. So gab es Streit zwischen Ziehsohn und Ziehvater, der eigentlich der Schwiegervater des Serben ist. Der Mann hatte den 29-Jährigen als Bauhelfer beschäftigt. Außerdem stritt sich der Serbe nach Angaben der Zeugin auch mit seiner Verlobten. Vor diesen Streitereien habe ihn der Schwiegervater angewiesen, einen „Brillux-Eimer“ von einem Keller in einen anderen zu schaffen. „Das hat er ihm auf rumänisch gesagt, damit es die Ehefrau nicht versteht“, sagte Richterin Müller. In dem Eimer waren die sieben Kilo Crystal, die dann im Dresdner Hotelzimmer auftauchten, wo die Polizei den Serben schließlich festnahm.

Angst vorm „Chefdealer“

Aber was sollen die Angeklagten, ein 30-jähriger Döbelner und seine 44 Jahre alte Freundin, damit zu schaffen haben? „Nach dem Streit mit dem Schwiegervater hatte er keine Lust mehr, auf die Baustelle zurückzukehren und sich stattdessen mit der Frau J. getroffen, von den sieben Kilo erzählt und vorgeschlagen, dass man sich damit absetzen sollte. Frau J. hat dann den R. ins Gespräch gebracht“, schilderte die Zeugin. Mit dem Taxi sei das Trio nach Dresden gefahren. Als der Serbe den Döbelnern eröffnete, wem das Crystal wirklich gehört – nämlich dem Türken, den Richterin Müller einen erfahrenen Drogendealer nennt – hätten die Deutschen Panik bekommen und das Weite gesucht. Letztlich traf die Polizei nur noch den Serben an, als dieser ins Hotel zurückkehrte.

Döbelner Polizisten als Zeugen nicht mehr gefragt

Staatsanwalt Marcus Leder hatte bereits im Serben-Prozess die Anklage vertreten. Er erklärte zur Zeugenaussage seiner Juristenkollegin, dass der Serbe dort sagte, nicht die Absicht gehabt zu haben, das Rauschgift zu verkaufen. Der Staatsanwalt wird nun so womöglich auch noch am Zeugentisch Platz nehmen dürfen, der Kammervorsitzende hat dies bereits signalisiert.

Corona hat den aktuellen Prozess tüchtig durcheinander gewirbelt. So wurde ein Kriminalbeamter positiv getestet und in die Quarantäne verabschiedet. Der Polizist sollte eigentlich am Dienstag als Zeuge aussagen. Nicht mehr nach Dresden reisen müssen zwei Beamte des Döbelner Reviers sowie der Hundeführer von Pepe. Diese vier hatten die Döbelner Wohnung des Serben durchsucht. Richter Mrodzinsky hat den Bericht der Durchsuchung verlesen und das reicht den Verfahrensbeteiligten.

Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Dirk Wurzel