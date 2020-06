Sieben Kilo Crystal vertickt? Polizei nimmt zwei Döbelner fest

Döbeln

Zahlreiche Polizisten in Zivil und Uniform waren am Donnerstagmorgen im Döbelner Stadtzentrum im Einsatz. Sie kamen mit mehreren Polizeitransportern und auch mit Zivilfahrzeugen aus dem Dresdner Raum, mit Pirnaer und Bautzener Kennzeichen. Die Beamten verhafteten zwei Personen und durchsuchten drei Objekte in Döbeln.

„Es hat eine Wohnungsdurchsuchung im Zuge eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Dresden gegeben. Einsatzführende Stelle ist die Kriminalpolizeiinspektion Dresden“, bestätigte Stefan Grohme von der Polizeidirektion Dresden zunächst am Donnerstagmorgen. Weitere Details gaben die Beamten am Nachmittag zusammen mit der Staatsanwaltschaft Dresden bekannt.

Verdacht auf Drogenhandel

Demnach ist ein Mann im Alter von 30 und eine Frau im Alter von 44 Jahren festgenommen worden. Die beiden stehen im Verdacht, in nicht geringen Mengen mit Drogen gehandelt zu haben. „Den Beschuldigten wird unter anderem vorgeworfen, am 23. Juni 2019 gemeinsam mit einem mittlerweile bereits rechtskräftig verurteilten Mittäter knapp sieben Kilogramm Crystal von Döbeln nach Dresden in das Hotel am Terrassenufer verbracht zu haben, um die Betäubungsmittel gewinnbringend zu verkaufen“, heißt es in der Mitteilung.

Durch die in diesem Verfahren durchgeführten Untersuchungen stießen die Ermittler letztlich auf die beiden Döbelner. „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Dresden zwei Haftbefehle gegen die beiden Beschuldigten und Durchsuchungsbeschlüsse für drei Objekte in Döbeln“, so weiter in der Mitteilung.

Dabei stellten die Beamten geringere Drogenmengen sicher. Die beiden Tatverdächtigen sollen noch am Donnerstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Dresden vorgeführt werden.

Beamte tragen Kartons heraus

Zu beobachten war vor Ort, wie die Beamten mehrere Kartons aus dem Gebäude an der Stadthausstraße trugen und in einen grauen Polizeitransporter verluden. Ein Anwohner erklärte, dass es bei der Durchsuchung recht laut gewesen sei.

In dem Haus befindet sich auch das Juwelier-Geschäft Tröger mit separatem Eingang. „Mit uns hat das Ganze zum Glück überhaupt nichts zu tun. Polizei und Juwelierladen – da reimen sich sicher einige etwas zusammen. Aber bei uns gab es weder einen Überfall noch war Polizei im Geschäft. Der Einsatz betraf wohl ausschließlich den Wohnbereich des Gebäudes“, sagte Gabi Tröger.

Von Olaf Büchel und André Pitz