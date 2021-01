Döbeln/Dresden

Sein Name zieht sich wie ein roter Faden durch dieses Verfahren. Aber wo er ist, weiß keiner. „Unbekannten Aufenthalts“, wie bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz zu erfahren ist. Dort laufen etliche Ermittlungsverfahren gegen Hüseyin D., der zuletzt in Döbeln lebte. Den Strafverfolgungsbehörden gilt er als verdächtig, Drogenverbrechen begangen zu haben, zu denen Besitz und Handeltreiben mit Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen zählt. Ihm sollen die sieben Kilo Crystal gehört haben, die einen Serben in Strafhaft und zwei Döbelner in Untersuchungshaft gebracht haben.

Aus Angst das Weite gesucht

Und ohne die beiden Döbelner, die da gerade im Landgericht Dresden auf der Anklagebank sitzen, würden wohl sieben Kilo Crystal ihren Weg zu den Konsumenten finden oder gefunden haben. Ganz still und leise, ohne dass Polizei, Justiz und zuletzt die Öffentlichkeit außerhalb der Drogenszene etwas davon bemerkt hätten. Dem Mann und der Frau liegt zur Last, mit einem bereits verurteilten Serben mit eben jenen sieben Kilo Crystal nach Dresden gefahren zu sein, um das Rauschgift dort zu verkaufen. Der Serbe hatte im Hotel am Terrassenufer eingecheckt und offenbar waren da auch die Döbelner dabei. Schon jetzt spricht vieles dafür, dass der 30-Jährige und die 44-Jährige in eine Geschichte reingeraten sind, ohne genau zu wissen, worauf sie sich einlassen.

Anzeige

So sagte Richterin Monika Müller – sie leitet die 14. Strafkammer des Landgerichts Dresden, die den Serben verurteilt hat – als Zeugin im Prozess gegen die Döbelner aus, dass diese vor lauter Angst das Weite gesucht hätten, als der Serbe ihnen offenbarte, wem der Stoff wirklich gehörte: Hüseyin D.. Ein Name, der Angst und Schrecken zu verbreiten scheint. Die Vorsitzende fasste zusammen, wie sich der Serbe in seinem Prozess eingelassen hatte, wie er die Döbelner beschuldigte. Auf diesen Angaben basiert nun maßgeblich die Anklage gegen das Paar. In deren Prozess schweigt der Serbe, macht als Zeuge von seinem Recht Gebrauch, Auskünfte zu verweigern, weil er sich selbst belasten könnte. Also hört die 16. Große Strafkammer des Landgerichtes Dresden nun Polizisten, Richter und auch einen Staatsanwalt, die mit dem Fall des Serben zu tun hatten.

Verteidiger macht doch keine Späne

Am Freitag musste eine Ermittlungsrichterin des Amtsgerichtes Dresden an den Zeugentisch. Die 30-Jährige hatte der 44-Jährigen den Haftbefehl eröffnet. Jedoch ohne, dass dabei ein Verteidiger dabei war, wie es die Strafprozessordnung neuerdings eigentlich vorschreibt. Deswegen wollte Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich eigentlich verhindern, dass die Juristin aussagt oder die Kammer ihre Aussage verwertet. Diese Späne machte der Verteidiger der 44-Jährigen dann aber doch nicht, wohl weil die Zeugin seine Mandantin nicht belastete.

„Ich wollte, dass sie einen Verteidiger bekommt, den sie tatsächlich möchte“, begründete die Richterin, weshalb die Beschuldigte bei der Eröffnung des Haftbefehls ohne rechtlichen Beistand war. Die Frau sei total aufgelöst gewesen, habe zwar einen Rechtsanwalt in Döbeln benannt, sich aber nicht an dessen Namen erinnert. Zum Sachverhalt habe die Frau gesagt, sie wollte doch nur nach Dresden, um ihren Sohn zu besuchen. Und danach im Zwiegespräch mit Blick auf den Serben, dass sie nicht verstehen könnte, wieso einer, den sie kaum kenne, solche Lügen erzähle. Der 30-Jährige habe doch mit der Sache nichts zu tun, sei nur wegen ihr mit nach Dresden gekommen.

Auch den Sachverständigen des Landeskriminalamtes hörte die Kammer am Freitag. Er sagte über die DNA-Spuren aus, die die Kriminaltechniker an einigen der Crystal-Tütchen und an Getränkeflaschen gefunden hatte, welche die Polizei im Hotelzimmer fand. Die Spuren gehören zu den Angeklagten. Sie hatten also gemeinsam aus einer Flasche Mezzo-Mix getrunken und auch das eine oder andere Drogentütchen angefasst.

Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Dirk Wurzel