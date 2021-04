Sieben neue Todesfälle in Mittelsachsen und 15 weitere Patienten in den Kliniken

Döbeln

Am Mittwoch wurden dem Gesundheitsamt 44 neue positive PCR-Testungen auf das Corona-Virus gemeldet. Die Corona-Fallzahl im Landkreis Mittelsachsen steigt damit auf 18390 seit Beginn der Zählung. Auf die einzelnen Regionen des Landkreises herunter gebrochen, bedeutet das 3690 (+7) Fälle in Döbeln, 7708 (+15) in Freiberg und 6992 (+22) in Mittweida.

Sieben neuen Todesfälle

Der Inzidenzwert im Landkreis Mittelsachsen sinkt weiter. Er liegt bei laut RKI bei 176,6. Allerdings stieg die Zahl der Todesfälle am Mittwoch von 591 Menschen um sieben an. Damit starben bislang 598 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Virus. Momentan werden 84 Corona-Patienten in den Kliniken im Landkreis stationär behandelt, das sind 15 mehr als am Dienstag. Davon werden nach wie vor 17 (+3) beatmet.

Von Thomas Sparrer