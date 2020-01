Sieger aus Ostrau kocht Finalmenü in Stauchitz

Stauchitz

Der gebürtige Ostrauer Marko Ullrichgewann Ende November die TV-Kochshow „The Taste“. Das Menü, dass er im Finale auf drei Löffel zauberte, kochte er am Freitag- und Sonnabendabend für die Gäste in seinem Restaurant „Kochtempel“ in Stauchitz nach. Dazu lud er sich keinen geringeren als Kandidat Patrick Büscher ein.

Marko Ullrich und Patrick Büscher (l.) kochen das Sieger-Menü der Kochshow„The Taste“ nach. Quelle: Sven BartschSven Bartsch

Wiedersehen in Stauchitz

Mit ihm kämpfte sich Marko Ullrich zum Sieg. Jetzt also das Wiedersehen. Als Vorspeise gab es am Sonnabend geflämmte Garnele mit Grapefruitfilets und -gelee sowie Fenchel und Fenchelsalat. Zum Hauptgang reichte er gebratenes Lammfilet mit Minz-Panko, Bohnen, Minikarotten und Minz-Stielen.

Gemeinsam kochen in Bielefeld

Und als krönenden Abschluss gab es Kokos-Pannacotta mit weißer Schokoladen-Ganache, Haselnüssen, Kokosnuss und Melone als Dessert. Für die Gäste gab es übrigens ganz normale Portionen auf Tellern serviert statt eines Löffel-Gerichts. Im Februar wird Marko Ulllrich dann im Restaurant von Patrick Büscher in Bielefeld zu Gast sein und dort das Final-Menü beim „The Taste“-Abend servieren.

Von Stephanie Helm