Döbeln

Ein letztes Aufbäumen vor dem Jahreswechsel, dann ist erstmal Ruhe. Für Thomas Rost ist das Jahresende ein anderes als sonst. Mit den neuen Corona-Verordnungen, die Mitte Dezember in Kraft traten, wurde der Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester generell verboten. Vom Zünden von Silvesterfeuerwerk werde dringend abgeraten, auch vor dem Hintergrund der hohen Verletzungsgefahr und der bereits enormen Belastung des Gesundheitssystems.

Abholstation statt Verkaufsbasar

Für den Döbelner Feuerwerker Thomas Rost bedeutet das: Erstmals seit vielen Jahren konnte er sein Feuerwerk nicht zum Verkauf anbieten. Normalerweise mietet sich der Inhaber von „Boombastic Fireworks“ an den letzten drei Tagen im Jahr ins Döbelner Sport- und Freizeitzentrum WelWel ein. Dort, wo sonst Händler und Privatkunden in seinem Sortiment stöbern, herrschte dieses Jahr gähnende Leere. Nur einige wenige Händler und Erlaubnisscheinbesitzer, sprich Feuerwerker, bestellten bei Thomas Rost Pyrotechnik. Statt im WelWel einen riesigen Verkaufsbasar aufzubauen, gab es lediglich eine kleine Abholstation. Dort durften die zuvor im Onlineshop gekauften Artikel abgeholt werden.

Anzeige

Onlineshop beibehalten

„Den Onlineshop haben wir innerhalb kürzester Zeit aus dem Boden gestampft, um wenigstens dort unsere Ware kurzzeitig anzubieten“, erklärt Thomas Rost. Aber auch hier galt: nur für Händler und Erlaubnisscheininhaber. Auch wenn es anfangs etwas holperte, will Thomas Rost auch im nächsten Jahr am Onlineverkauf festhalten. „Das hat für die Kunden den Vorteil, dass sie in aller Ruhe stöbern können. Wenn wir im WelWel unseren Verkaufsstand aufbauen ist die Zeit doch ein wenig knapper“, so Rost.

Unentschlossene Kunden

Trotzdem: Auf den Direktverkauf an den drei Tagen im WelWel will er nicht verzichten. „Es gibt viele Leute, die sich kurzfristig entscheiden. Die meisten Privatkunden wollen in den Laden gehen, alles angucken und anfassen. Die Beratung ist denen ganz wichtig“, weiß der Fachmann. „Viele sind auch noch unentschlossen, wenn sie zu uns kommen. Wir können außerdem wichtige Hinweise geben. Die Fächerbatterien sind zum Großteil kopflastig. Die brauchen einen festen Stand, müssen am besten im Boden fixiert werden. Solche Tipps erfährt man von einem Onlineshop nicht.“

Weniger als die Hälfte

Für den Döbelner ist das diesjährige Feuerwerk-Geschäft ein Reinfall. Weniger als die Hälfte von dem, was er sonst unter die Leute bringt, konnte er verkaufen. Das hängt vor allem mit den fehlenden Privatkunden zusammen. Rund 20.000 Euro hat der Döbelner nun umsonst ausgegeben. „Da wird es einem schon anders, wenn man plötzlich nichts verkaufen darf“, sagt er. Thomas Rost weiß von anderen Großhändlern. Bei denen stapeln sich an die 50.000 gepackte Endkundenpakete, die nun nicht verkauft werden dürfen. „Das sind zwischen 2,5 bis 5 Millionen Euro Miese, die allein ein Händler mit dem Verbot macht.“

Harter Einschnitt

Es sei ein harter Einschnitt, den die Regierung zu verantworten hat. Das Jahr war für Feuerwerker sowieso schon hart. Dorffeste, Stadtfeste und Privatfeiern wie Geburtstage und Hochzeiten sind weggefallen. Das sind neben dem Silvestergeschäft weitere Einnahmequellen. „Da wurde ein ganzer Wirtschaftszweig in die Knie gezwungen“, sagt der Feuerwerker. Thomas Rost will trotz allem nach vorn schauen. „Es gab zwei, drei Tage, da hatten auch wir zu kämpfen. Wir investieren jedes Jahr enorm viel Kraft ein, finanzieren vor, lagern ein und holen die Artikel her. Dieses Jahr war das alles umsonst.“

Wenig Verständnis

Der Döbelner kann nur wenig Verständnis für das Verkaufsverbot aufbringen. „Das Verbot an sich ist völlig sinnfrei. Da wurde etwas entschieden ohne über die Folgen nachzudenken“, macht Thomas Rost seinem Ärger Luft. Er glaubt, dass viele Leute im Ausland eingekauft haben. „In Polen haben sie Schlange gestanden. Da ist so viel illegales Zeug ins Land gekommen. Ich vermute, es wird in diesem Jahr sogar mehr Unfälle geben.“ Dabei war das eines der Hauptargumente gegen den Feuerwerksverkauf. So solle die hohe Verletzungsgefahr und die bereits enorme Belastung des Gesundheitssystems verhindert werden.

Ware eingelagert

Der Bevölkerung nach einem so schwierigen Jahr auch noch die letzte Tradition zu nehmen, kann Thomas Rost nicht gutheißen. „Man muss den Menschen auch genügend Verstand zutrauen. Klar gibt es immer Ausreißer, aber die meisten Leute wissen, dass sie Abstand einhalten und mit Bedacht ihr Feuerwerk anzünden sollen.“ Brennpunkte zu Sperrzonen zu erklären findet der Döbelner dagegen völlig korrekt. „Alles andere ist der größte Schwachsinn.“

Die für dieses Jahr georderte Ware lagert Thomas Rost jetzt erst einmal ein. Fürs nächste Jahr. Hoffentlich.

Das sagt die Corona-Verordnung Die Bundesregierung verbietet in diesem Jahr den Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester. Am Dienstag erließ der Landkreis Mittelsachsen zudem eine neue Allgemeinverfügung. Demnach ist es vom 31. Dezember, 0 Uhr, bis 1. Januar, 24 Uhr, verboten, jegliches Feuerwerk beziehungsweise andere pyrotechnischen Gegenständen ab Kategorie 2 im öffentlichen Raum und auf öffentlich zugänglichen Privatgrundstücken (wie zum Beispiel Supermarkt-Parkplätzen) zu zünden. Mal schnell vor die Tür gehen und auf dem Bürgersteig die Restbestände Raketen in die Luft jagen, ist somit untersagt. Ausgenommen von der Regelung sind unter anderem Wunderkerzen und Tischfeuerwerke. Zuvor war das Zünden von Silvesterfeuerwerk nicht gänzlich verboten, Restbestände durften gezündet werden. Die Bundesregierung riet lediglich davon ab. Im Handel erhältlich sind ebenfalls nur Artikel des sogenannten Kleinstfeuerwerkes (Kategorie 1). Hierzu zählen unter anderen Bodenwirbel, Tischfeuerwerk, Wunderkerze und ähnliches. Artikel der Kategorie 1 dürfen ab dem 12. Lebensjahr frei erworben und das ganze Jahr über verwendet werden. Kleinfeuerwerk der Kategorie 2, dazu zählt in der Regel das klassische Silvesterfeuerwerk, dürfen dieses Jahr nicht von Privatkunden gekauft werden. Lediglich Händler und Personen mit einem Erlaubnisschein sind dazu berechtigt.

Von Stephanie Helm