Waldheim

In der Nacht auf Dienstag ist in Waldheim ein Kleinkraftrad der Marke Simson gestohlen worden. Davon berichtet die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am späten Dienstagmittag. Die bisher Unbekannten rissen sich das blau-grüne Gefährt mit weißem Knieschutzblech auf einem Grundstück an der Turmstraße unter den Nagel. Die Beamten beziffern den Wert der Simson S 51 auf etwa 2.000 Euro.

Von ap/DAZ