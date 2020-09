Döbeln

Die Mitglieder im Hauptausschuss des Döbelner Stadtrates haben schon eine klare Vorstellung, wie der geplante neue Schulcampus aus neu gebauter Grundschule, Förderschule und moderner Sporthalle in Döbeln-Ost einmal aussehen soll.

Vier Architekten legten Ideen vor

In einem Werkstattverfahren hatte die Stadt Döbeln vier Architekturbüros beteiligt. Darunter das Architekturbüro Zache aus Großweitzschen und das Bauplanungsbüro Schroder Architektur aus Döbeln-Gärtitz sowie zwei Büros aus Dresden und Leipzig. Die Architekten lieferten nun Pläne und Modelle ab, wie das insgesamt 26 500 Quadratmeter großen stadteigenen Gelände zwischen Dresdner und Unnaer Straße künftig bebaut werden soll, um einen optimalen Schulcampus darauf zu entwickeln. So wird für die Grundschule Döbeln-Ost ein neues zweizügiges Schulgebäude mit Hort gebaut. In einem zweiten Schritt soll die Förderschule vom Schlossberg samt ihrem Hort nach Döbeln-Ost umziehen und zuvor die vorhandene Turnhalle so erweitert werden, damit beide Schulformen sie nutzen können.

Abriss und Neubau wird von Planern favorisiert

Die vier Architekturbüros stellten nun ganz verschiedene Entwürfe vor. Was aber alle Entwürfe gemeinsam haben: Die Planer würden einen Abriss der jetzigen Grundschule Döbeln-Ost und einen Schulneubau für die Förderschule an gleicher Stelle favorisieren.

Ein Gutachterausschuss bestehend aus dem Oberbürgermeister und Vertretern seiner Fachämter sowie aus zwei Experten hatte die Entwürfe ausgewertet. Sowohl die Fachleute, darunter der Matthias Grunwald, Professor für Städtebau und Städtebaulicher Entwurf an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Leipzig, sowie die Dresdner Architektin Canan Rohde-Can, als auch die Mehrheit der Hauptausschussmitglieder fanden das Modell mit der Tarnnummer 1001 am besten. Ins Modell der neugebauten Förderschule fügt sich dabei eine eigene Turnhalle ein. Die vorhandene und noch gut intakte Turnhalle in Döbeln-Ost wird ebenfalls in die Pläne integriert und für die Grundschule weiter vorgehalten.

Entwürfe bleiben bis zur Entscheidung namenlos

Alle Entwürfe sind namenlos mit Tarnnummer. Denn die Entscheidungen sollen unabhängig, davon fallen, welches Büro den Entwurf geliefert hat.

Auf der nächsten Sitzung des Stadtrates werden die Konzepte der vier Architekturbüros aus dem Werkstattverfahren für den neuen Schulcampus in Döbeln-Ost öffentlich vorgestellt. Dann entscheidet der gesamte Stadtrat, welche Idee ihm am besten gefällt.

Planungsleistungen für Grundschulneubau 2021 ausschreiben

„Ziel ist es, dass wir im nächsten Schritt die Planungsleistungen für den Neubau der Grundschule Döbeln-Ost vergeben“, sagt Oberbürgermeister Sven Liebhauser. Im Haushalt 2021/22 müssen dafür rund eine Million Euro Planungskosten eingestellt werden. Diese Dimension sorgt auch dafür, dass die Planungen europaweit ausgeschrieben werden müssen.

Wenn alles nach Zeitplan läuft hofft der Oberbürgermeister, dass im Herbst 2021 auf der Grundlage der Planungen die Fördermittel für den Grundschulneubau samt Außenanlagen beantragt werden können.

Am 2. Januar dieses Jahres hatte der Stadtrat auf einer Sondersitzung einen Grundsatzbeschluss für den Schulstandort Döbeln-Ost mit neuer Grundschule und Förderschule beschlossen. 20 Millionen Euro wird das Gesamtprojekt in den nächsten zehn Jahren kosten.

Von Thomas Sparrer