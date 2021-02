Sind die närrsch in Leisnig? Volle Straßen beim Faschingsumzug

Leisnig

Leisnig ohne Fasching – das gibt´s gar nicht. Am Sonntag wäre der große Faschingsumzug, der wegen des Corona-Kontaktverbotes wie alle anderen Veranstaltungen ausfallen muss. Doch weil es in Leisnig ohne Fasching nicht geht, gibt es hier eine Bildergalerie.

Zur Galerie Zum Faschingssonntag sind die Leisniger Straßen voller Menschen. 2021 verbieten das die Corona-Bestimmungen. Deshalb gibt es hier Fotos aus den vergangenen Jahren.

Beim CCL läuft dieses Jahr alles online: Zusammen mit weiteren Mitstreitern bereiten Hansjörg Oehmig und Jürgen Otto Material aus dem Foto- und Filmarchiv des Carneval-Clubs Leisnig auf und stellen täglich etwas davon ins Netz.

Ein Tanz-Video mit Beteiligung vieler Narren machte ebenfalls Furore. Christin Liesegang und André Funke bespielen die sozialen Netzwerke. Ein eigens dafür eingerichteter Youtube-Kanal zeigt, wie gut die Leisniger Fasching feiern können. Ein Link von der Homepage der Leisniger Narren (www.carneval-club-leisnig.de) weist den Weg dort hin. Vor einer Woche schnippsten die Zugriffszahlen auf die 7 000, sagt Oehmig. Die 10 000er Marke werde sicher geknackt. Bis zur 20 000 ist Luft, für so viel Zugriffe hat der Verein die Youtube- Lizenz erworben.

So geht also der Karneval von Leisnig mit der Zeit. Seine Geschichte reicht weit zurück. Auf ihrer Homepage berichten die Narren, dass vor mehr als 130 Jahren zur Faschingszeit Angehörige der Tuchknappschaft „zempern“ gingen. Sie zogen durch die Straßen, erbettelten in den Bürgerhäusern Essbares und Geld. Schon im Jahr 1868 habe es in Leisnig im Februar Narrenabende gegeben, zudem einen öffentlichen Maskenball.

Das fand Horst Ries, ein Leisniger Faschingsaktivist der 60er Jahre, in der Chronik von Max Grimmer. Im selben Jahr veranstaltete Leipzig einen großen Karneval, weshalb von Leisnig ein Extrazug dorthin fuhr. Leisnig entsandte eine Gruppe für den Leipziger Karnevalsfestzug. Sie zeigte „Schloß und Bad Mildenstein“. Der Leisniger Fasching geht mit der Zeit, jetzt ist er online – und irgendwann erschallt sicher wieder auf den Straßen „Leisnig“ – „Helau“.

Von Steffi Robak