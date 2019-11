Sind vier Feuerwehrstandorte zu viel für Ostrau?

Ostrau

Vier Feuerwehrstandorte gibt es in der Gemeinde Ostrau – neben Ostrau selbst die Ortswehren in Rittmitz, Schrebitz und Noschkowitz. Gemeinderatsmitglied Ralf Vogt (Freie Wähler) zweifelt am Nutzen aller vier Standorte. „Ist das überhaupt tragbar?“, fragte er zur jüngsten Gemeinderatssitzung. Er habe sich die Einsatzstatistik der Noschkowitzer Wehr zuarbeiten lassen. „Das ist nicht so dicke“, schlussfolgerte er. Er stellte zur Debatte, ob drei Feuerwehrstandorte in der Gemeinde nicht ausreichend wären. „Das sollten wir klären, bevor weiter in Noschkowitz investiert wird“, so Vogt weiter.

Fünf Einsätze für Noschkowitz

Für Harry Plato, Ortswehrleiter der Feuerwehr Noschkowitz, kommt die Nachfrage überraschend. Zwölf aktive Kameraden sind bei Einsätzen, meist gemeinsam mit Ostrau, zur Stelle. Dieses Jahr rückten die Noschkowitzer fünf Mal aus. Erst vor zwei Jahren wurden die Kameraden neu ausgestattet. Das ausrangierte Tanklöschfahrzeug von Ostrau hat jetzt in Noschkowitz ein neues Zuhause gefunden. Investitionen seien für die Ortswehr vorerst nicht nötig. Weil aber die Noschkowitzer kein eigenes Gerätehaus haben – die Sanierung des alten Standorts war zu teuer – fallen Mietkosten für die Halle auf dem Gelände der Baugesellschaft an. „Das ist schon ein Haufen Geld, was die Gemeinde für die Feuerwehren tragen muss“, weiß auch Harry Plato. Dass seine Wehr in Betracht gezogen wird, wenn über eine Standortzusammenlegung gesprochen ist, sei ihm auch aufgrund des fehlenden Gerätehauses klar. „Wenn der Standort in Noschkowitz aufgegeben wird, fällt aber auch ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen Lebens im Ort weg“, so der Ortswehrleiter. Anfang des Jahres konnte die Wehr außerdem einen jungen Kameraden in ihren Reihen begrüßen. Harry Plato: „Eigentlich ist man doch froh, wenn es freiwillige Kameraden gibt.“

Gemeinde investiert 15.000 Euro

Eigentlich hatten die Gemeinderäte von Ostrau die Beschlüsse für neue Dienstkleidung und Ausrüstung auf dem Tisch. Nicht nur die Kameraden in Noschkowitz, sondern auch die Wehren in Ostrau, Rittmitz und Schrebitz dürfen sich auf neue Ausrüstung freuen. Rund 15.000 Euro gibt die Gemeinde Ostrau im nächsten Jahr für ihre Feuerwehren aus.

Nicht nur die Kameraden in Ostrau werden neu ausgestattet, sondern auch die Ortswehren Rittmitz, Schrebitz sowie Noschkowitz. In Schrebitz braucht es dringend Bundhosen, während die Jugendwehr in Ostrau Schutzschuhe und Parkas benötigt. Für alle Kameraden gibt es neue Schutzhandschuhe. Zusammen mit einigen kleineren Posten beläuft sich die Gesamtsumme für die neue Dienstkleidung auf 6.570 Euro. 40 Prozent davon, also knapp 2.600 Euro, werden mit Fördermitteln aus der Richtlinie Feuerwehrwesen finanziert. Für die Gemeinde Ostrau schlägt somit ein Eigenanteil in Höhe von rund 4.000 Euro zu Buche. Ralf Vogt und Andreas Paas (Freie Wähler) enthielten sich ihrer Stimme, der Rest der Gemeinderäte stimmte für die Neuanschaffungen.

Gemeinsame Befehlsstelle kommt

15 neue Atemschutz-Kombifilter sollen nächstes Jahr in Ostrau angeschafft werden. In Schrebitz fehlt es unter anderem an einer Kettensäge. Beide Ortswehren erhalten für rund 6.500 Euro neue Ausrüstung. Auch hier werden 40 Prozent (2.600 Euro) gefördert, die Gemeinde übernimmt 3.900 Euro.

Die Gemeinde Zschaitz-Ottewig hat den Beschluss schon gefasst, jetzt haben auch die Ostrauer Ratsmitglieder zugestimmt. Künftig wird es eine gemeinsame Befehlsstelle beider Gemeinden geben. In Katastrophenfällen wird die Leitstelle in Chemnitz informiert. Die gibt die Einsätze an die jeweiligen Feuerwehren weiter. Weil in kürzester Zeit eine Vielzahl von Meldungen an die Leitstelle gemeldet werden, ist es sinnvoller die Einsätze direkt vor Ort zu koordinieren. Dafür wird die gemeinsame ortsfeste Befehlsstelle in Ostrau eingerichtet. Rund 5.400 Euro werden dafür benötigt. Aus der Richtlinie Feuerwehrwesen sind Fördermittel in Höhe von 2.180 Euro (40 Prozent) zu erwarten. Der Eigenanteil wird anteilig der Einwohner aufgeteilt. Für Ostrau und seine 3.500 Einwohner entspricht das einer Summe von 2.400 Euro.

Von Stephanie Helm