Sitten

Nach Brand nicht mehr bewohnbar ist seit Samstag ein Einfamilienhaus in Sitten. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Feuerwehr konnte die Flammen im Obergeschoss unter Kontrolle kriegen, doch der Sachschaden beläuft sich trotzdem nach erster Schätzung der Beamten auf mehrere zehntausend Euro. Verletzt wurde niemand. „Ein Brandursachenermittler untersucht heute den Brandort. Demnach hat offenbar ein defekter Akku den Brand ausgelöst“, so die Polizei weiter am Montagnachmittag.

Von ap/DAZ