Skaterpark Ostrau: Ein wichtiger Schritt voran

Ostrau

Damit kommt sie ihrem Traum ein ganzes Stück näher: Jenny Leisker möchte für die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde Ostrau einen Treffpunkt etablieren. Einen Ort, an dem sie gemeinsam Zeit verbringen können. Die 40-jährige Noschkowitzerin träumt von einem Skaterpark im Ostrauer Gewerbegebiet. Wo die Kids mit ihren Rollern, Inline-Skates, Skateboards und Fahrrädern jeder Art abhängen können.

Planung in Auftrag geben

Den Traum träumt sie für ganz viele Kinder und Jugendliche im Gemeindegebiet mit. Doch beim Träumen blieb es nicht. Sie packte es an. Nachdem sie schon von Bürgern, den Gemeinderäten und Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) Rückenwind für ihre Idee bekam, kann sie jetzt einen weiteren Punkt auf ihrer Liste abhaken: Die Gemeinde Ostrau gibt offiziell bekannt, dass sie die Planungsleistungen für das Projekt schon bald vergeben möchte. Bis zum 12. März haben Planungsbüros Zeit, sich bei der Gemeindeverwaltung zu melden. „Wir wollen in der März-Sitzung des Gemeinderates den Grundsatzbeschluss dazu fassen und auch schon die Planungsleistungen vergeben“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling.

Erste Entwürfe

Schon nächste Woche will sich das Gemeindeoberhaupt mit Jenny Leisker zusammen setzen, um Wünsche zu besprechen und erste Entwürfe zu skizzieren. Dafür sammelte sie schon Ideen mit den Kids, hörte sich in der Branche um und guckte sich andere Skaterparks an.

Dirk Schilling hofft, das Projekt mit Hilfe von Leader-Fördermitteln realisieren zu können. Dafür sind aber konkrete Abläufe zu beachten. Dazu gehört auch, die Eigentumsverhältnisse der Flurstücke auf denen der Skaterpark einmal gebaut werden soll, zu klären. „Die Fläche, wo der Park einmal hin soll, gehört der Gemeinde“, sagt der Bürgermeister. Dabei handelt es sich um ein Flurstück im Gewerbegebiet an der Mügelner Straße. Zur Straße hin liegt aber noch ein anderes Flurstück – eine rund 3 000 Quadratmeter große Wiesenfläche. Die ist nicht im Besitz der Kommune. Die Verhandlungen über einen Erwerb laufen.

Fuß in der Tür

Die Maßnahme meldete die Gemeinde Ostrau aber schon einmal beim Regionalmanagement der Leader-Region an. Der Fuß ist in der Tür. Schon im Sommer könnte die Einreichungspflicht enden. „Bis dahin muss alles gelöst sein, da muss man jetzt schon in die Puschen kommen“, so Dirk Schilling weiter. „Ich freue mich sehr, dass wir die Maßnahme jetzt anschieben.“

Die Freude ist auch bei Jenny Leisker groß. Sie schmiedet im Hintergrund weiter Pläne, macht sich Gedanken und feilt an Ideen. Bei Facebook gründete sie eine Gruppe, auf der sie über alle neuen Entwicklungsschritte informiert. „Dort dokumentiere ich alle Meilensteine und halte alle auf dem neusten Stand“, sagt die 40-Jährige.

Spendenkonto eingerichtet

Nebenbei sammelt sie weiter Spenden. Dafür wurde von der Gemeinde Ostrau ein Spendenkonto bei der Kreissparkasse Döbeln (IBAN: DE43 860 554 62 0036 9500 01 / BIC: SOLADES1DLN) eingerichtet. Neben dem Spendenzweck „Skaterpark Ostrau“ sollen Spender unbedingt auch ihre Adresse als Verwendungszweck angeben. „Das ist wichtig für die Spendenquittungen, die jeder Spender erhält“, so Jenny Leisker.

Von Stephanie Helm