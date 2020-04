So arbeitet das Klinikum Döbeln in der aktuellen Coronakrise

Döbeln

Wie läuft es eigentlich gerade im Klinikum Döbeln? Nach Angaben der Döbelner liegt derzeit ein Corona-Patient zur Beobachtung an der Sörmitzer Straße. Die Person sei in stabilem Zustand und könne in Kürze wieder entlassen werden.

Darüber hinaus sind derzeit noch freie Kapazitäten verfügbar. Man könne sich jederzeit um alle Patienten kümmern. Im März stockte das Klinikum die Intensivkapazitäten von sieben auf insgesamt 13 Betten auf.

Und wie läuft es mit Operationen? „Wir konnten und können alle notwendigen Operationen durchführen“, teilt die Klink dazu mit. Derweil will Helios in Leisnig ab Montag die nächsten Schritte in Richtung Normalbetrieb gehen. Dazu zählt unter anderem auch, ursprünglich geplante Operationen, etwa für künstliche Gelenke, wieder aufzunehmen und abzuarbeiten.

In Döbeln wird betont, alle medizinisch notwendigen Untersuchungen wie etwa Darm- und Magenspiegelungen werden weiterhin durchgeführt - unter Berücksichtigung der entsprechenden Schutzmaßnahmen.

