So arbeitet eine Kleinweitzschener Hebamme in der Coronakrise

Kleinweitzschen

Carola Haschke ist freiberufliche Hebamme. Sie lebt davon, werdende und frischgebackene Mütter zu begleiten, sie anzuleiten und ihnen zur Seite zu stehen. Derzeit kann sie das in den meisten Fällen aber nur mit Distanz. Denn die Corona-Krise macht eine vertraute Betreuung schwer. Mütter, die sie betreut, sieht sie zur Zeit fast ausschließlich über einen Bildschirm.

Carola Haschke hat ihren Arbeitsmittelpunkt in Kleinweitzschen. Dort lebt sie mit ihrer Familie, ihre Praxis ist in einem Nebengebäude entstanden. Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse, Akupunktur und Babymassage gehören zum Portfolio der Hebamme. All das spielt sich für gewöhnlich in Kleinweitzschen ab. Werdende Mütter und später frischgebackene Mütter kommen dafür zu ihr.

Hausbesuche trotz Corona

Anders ist es in der Nachsorge. Im sogenannten Wochenbett, also die ersten Wochen nach der Geburt. Dann besucht Carola Haschke die Familien zu Hause. Dabei ist sie Vertraute mit offenem Ohr, gibt Hilfestellung bei den ersten ungewohnten Handgriffen mit Baby und hat ein Auge auf die Entwicklung des Neugeborenen. All das passiert persönlich, im direkten Kontakt. „Wie nah ich den Frauen während der Betreuung komme, ist mir erst jetzt so richtig klar geworden. Bei der Stillbegleitung, beim Trost spenden – mit Abstand halten ist da nicht viel“, erzählt Carola Hascke. Trotz allem hält die Hebamme weiter an den Hausbesuchen fest. „Gerade in den ersten zwei Wochen nach der Geburt bin ich weiterhin für die Familien da. Hat sich dann so langsam alles eingespielt, werden die Besuche weniger oder sind auch gar nicht mehr nötig.“

Videotelefonie als Notbehelf

Um weiter arbeiten zu können und Mütter zu unterstützen, musste sich Carola Haschke etwas einfallen lassen. Weil die Kurse, die sie anbietet, nicht mehr stattfinden können, nutzt sie eine Videoplattform, um in Echtzeit mit den Frauen zu kommunizieren. Das ist Neuland für die Hebamme. Bevor sie das Angebot überhaupt machen konnte, musste sie sich weiterbilden. Hinzu kommt die schlechte Internetverbindung auf dem Land. Die Videotelefonie ist ein Notbehelf. „Das ersetzt einen richtigen Kurs mit persönlichem Kontakt in keiner Weise.“

Unsicherheit ist groß

Trotzdem sind die werdenden Mütter froh, vor allem im Geburtsvorbereitungskurs all ihre Fragen loswerden zu können. „Man merkt den Frauen die Unsicherheit an, natürlich“, erklärt Carola Haschke. „Vor allem die erste Zeit, als Männer auch noch nicht mit in den Kreißsaal durften, hat sie verunsichert.“

Sogar spontane Hausgeburten wurden nachgefragt. Die Angst, gerade jetzt in einem Krankenhaus zu entbinden, ist präsent. Doch Carola Haschke betreut keine Geburten mehr. Die horrenden Versicherungsbeiträge ließen sie schon vor langer Zeit diese Entscheidung treffen. Die Zeit nach der Geburt mit einer Betreuung per Videotelefonie abzudecken ist nahezu unmöglich. „Die Vitalitätszeichen von Neugeborenen oder die Farbe der Haut über Videotelefonie zu prüfen, ist kompliziert“, erklärt die Hebamme.

Betreuung im Corona-Fall

Doch was ist, wenn in einer Familie eine Coronainfektion vorliegt? „Wir sind angehalten, trotz Corona weiter zu betreuen“, erklärt Carola Haschke. Bei aller Theorie und Verständnis, sagt sie: „Ich hätte das Material gar nicht. Schutzanzüge, Masken – auch für mich ist das gerade nicht zu bekommen.“

Zehn Frauen betreut Carola Hascke derzeit. Erst letzte Woche hielt sie ihren ersten Geburtsvorbereitungskurs per Videotelefonie ab. „Das ist schon was anderes. Das Gruppengefühl, was bei solchen Kursen sonst vorherrscht, fehlt. Aber Not macht erfinderisch und man wächst mit seinen Aufgaben.“

Allein gelassen

Abgesehen von der völlig anderen Arbeitsweise, die Carola Haschke derzeit zu schaffen macht, hat sie gleichzeitig eine Menge bürokratischen Aufwand zusätzlich um die Ohren. Vor allem in den ersten unsicheren Wochen fühlte sie sich mit all den Fragen und Unsicherheiten allein gelassen. „Vom Hebammenverband gab es viele Unterlagen zugeschickt. Nichts davon konkret oder mit klaren Handlungsanweisungen. Ich musste meine eigenen Entscheidungen fällen.“ Die Abrechnung der nun digitalisierten Hebammenarbeit ist kompliziert. Und die Soforthilfe, die Freiberufler und kleinere Unternehmen finanziell unterstützen soll, kommt bei Carola Haschke gar nicht an.

Wie es für sie und ihre Arbeit als Hebamme weiter geht, weiß Carola Haschke nicht. Auch sie wartet wie alle anderen auf Regelungen und neue Allgemeinverfügungen.

Von Stephanie Helm