So ein Theater: Mutter verkuppelt Bauernjungen übers Internet

Zschaitz/Grünlichtenberg

Wer mal wieder herzlich lachen möchte, sollte am Sonntag in den Saal vom Gasthof „Zur Post“ in Zschaitz kommen. Dort führen die zwölf Schauspieler der Theatergruppe von Grünlichtenberg ein Lustspiel auf, das es in sich hat. Es trägt den Titel „Brautschau im Internet“.

Und wie man sich leicht vorstellen kann, sind dabei allerlei Irrungen und Wirrungen geradezu vorprogrammiert. Dabei versucht nämlich eine besorgte Mutter, ihren Sohn unter die Haube zu bringen, welcher wiederum äußerst erstaunt darüber ist, dass überhaupt und wie das bewerkstelligt werden soll.

Eine im weltweiten Netz schon etwas bewanderte Freundin der Mutter hilft ihr dabei, und schon bahnt sich das Chaos an, denn das Publikum ahnt sofort: Die Damen, die da so nach und nach antreten, können gar nicht zu dem zu versorgenden Kandidaten passen.

Klaus Tast, einer der Grünlichtenberger Schauspieler der ersten Stunde, hat auch dieses Stück für die Gruppe ausgesucht. „Dann wird noch ein wenig Substanz dran gebastelt und die Charaktere müssen geschärft werden, damit es auch auf unsere Schauspieler passt – es ist wieder ein gutes Stück geworden“, weiß Tast. Zum Parkfest wurde es in Grünlichtenberg bereits aufgeführt.

Der 79-Jährige selber spielt den Großvater, der trotz altersbedingter Gebrechen wie Schwerhörigkeit wegen der Internet-Brautschau noch mal ordentlich Morgenluft wittert.

Die dritte Aufführung steigt nun am Sonntag, 17 Uhr, im Gasthof „Zur Post“ in Zschaitz. Eine weitere ist für den Monat November in der Kulturscheune Moosheim geplant, danach zwei in Seelitz. Im Januar wird das Stück zudem in das Programm vom Theater in Döbeln integriert

Lustspiel „Auf Brautschau im Internet“ mit der Theatergruppe Grünlichtenberg, Sonntag 8. September, 17 Uhr, Gasthof „Zur Post“ in Zschaitz.

Von Steffi Robak