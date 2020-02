So ein Theater an Roßweins Oberschule

Roßwein

„Muss ich diesen Gürtel tragen?“ Ein wenig verzweifelt wirkt Vincent, alias Friedrich der Ernsthafte, schon, angesichts des meterlangen Stoffstückes, das sein Raubritter-Kostüm komplettieren soll. Deutschlehrerin Monika Mundus, Chefin der GTA-Theatergruppe an Roßweins Oberschule, greift zu und wickelt den Gürtel um die Taille des Burschen, der eine der Hauptrollen in ihrem neuesten Stück spielt. Arbeitstitel: „Raubritter im Muldental“. Das klingt mittelalterlich und das soll es auch. Denn das diesjährige Schultheaterstück der „Crazy Actors“ sollte passen zum 45. Schul- und Heimatfest in Roßwein und der 800-Jahr-Feier der Stadt. Das war ein Wunsch der Stadt, die sich momentan auf das große Fest im Juli vorbereitet. Für den Fall, dass genügend Schüler zusammen kommen würden – so ganz genau weiß man das ja nie vor Schuljahresbeginn, sagte Monika Mundus zu. Und tatsächlich: 20 Mädchen und Jungen haben sich in diesem Schuljahr im Kurs gefunden. Alte Hasen und neue Jung-Schauspieler verwandeln sich nun einmal in der Woche in Raubritter, Mägde, adelige Spießgesellen, einen Abt und Hofdamen.

Die Geschichte hat wie immer Monika Mundus aufgeschrieben. Nach Krimis, gesellschaftskritischen Stücken oder auch Klassikern, ist es diesmal eine Mischung aus Roßweiner Sagen und ihrer Fantasie, die auf die Bühne gebracht wird. Am 7. Juli um 19 Uhr im Roßweiner Rathaussaal wird es um die Wunderburg in Roßwein gehen, die Mühle im Gersdorfer Wald spielt eine Rolle und natürlich der Abt Friedrich der Lahme, der versucht die Roßweiner aus der Knechtschaft seines Halbbruders Friedrich zu befreien und ihn aus der Wunderburg zu vertreiben.

Hauptsache Spaß

Für Monika Mundus ist die Hauptsache, dass ihre Schützlinge Freude an der Sache haben. Die große Theaterkunst sei gar nicht das Ziel. Immerhin ist es ein großer Schritt, vor Publikum zu sprechen und zu spielen. Das müsse man erstmal machen.

In der Vergangenheit haben die Crazy Actors ihre jeweiligen Kostüme und Bühnenbilder immer selbst gebastelt. In diesem Jahr ist das anders. Da sind die Kostüme aus GTA-Mitteln gekauft worden. „Das wäre sonst zu aufwendig geworden“, sagt Monika Mundus, die seit fast zwei Jahrzehnten Stücke für und mit den Roßweiner Oberschülern auf die Bühne bringt. Bis zur Generalprobe am 6. Juli sind es noch fünf Monate. Zeit, um auch die Textpassagen im hinteren Teil des Skriptes in die Köpfe zu bekommen. Wahrscheinlich ist auch, dass Vincent seinen Gürtel dann ohne Hilfe um sein Kostüm geschlungen bekommt.

Von Manuela Engelmann-Bunk