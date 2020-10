So familienfreundlich ist Döbeln

Mittelsachsen/Region Döbeln

Der Landkreis Mittelsachsen und der Altkreis Döbeln haben noch einigen Nachholebedarf in puncto Familienfreundlichkeit. Das besagen die Ergebnisse der großen Onlineumfrage zum „ Familienkompass Sachsen“. Unter allen Landkreisen und kreisfreien Städten, insgesamt 13, belegt Mittelsachsen mit der Note 2,81 Platz 6, liegt damit im Mittelfeld und gleichauf mit der Stadt Dresden.

Noten von 1 bis 5

Die Leipziger Volkszeitung, die Sächsische Zeitung und die Freie Presse wollten über den Sommer von ihren Lesern wissen, wie familienfreundlich die Städte und Gemeinden im Freistaat sind. Dabei galt es Schulnoten von 1 bis 5 zu verteilen, zum Beispiel zu den Themen Wohnen, Kita-Qualität, Schulen, medizinische Versorgung, Verkehr oder Familienpolitik. Insgesamt gibt es zehn solcher Kategorien.

Die Döbelner Allgemeine Zeitung wird in den nächsten Wochen konkret für ihr Verbreitungsgebiet die umfangreichen Daten auswerten, Ergebnisse zu einzelnen Themenkomplexen veröffentlichen und dabei auf bestimmte Schwerpunkte, Problemfälle und Hinweise der anonym bleibenden Umfrageteilnehmer ausführlicher eingehen.

Roßwein im Mittelfeld

Zunächst noch einmal zur Rangliste. In diese konnten aufgrund der Datenlage 145 Kommunen beziehungsweise Gebiete aus ganz Sachsen aufgenommen werden. Gebiete wurden dann gebildet, wenn für eine Kommune allein die Umfrageteilnehmer für belastbare Aussagen nicht ausreichten. Für den Altkreis Döbeln erfolgte aus diesem Grund die Zusammenlegung von Leisnig und Hartha sowie von Roßwein, Ostrau, Großweitzschen und Zschaitz-Ottewig zu je einem Gebiet. Letzteres schnitt vom Altkreis Döbeln am besten ab, belegte mit einer Note von 2,83 sachsenweit den Platz 79 (von insgesamt 145 Kommunen/Gebieten). Döbeln mit Platz 106 (Note 2,88), Waldheim mit Platz 125 (Note 2,94) sowie Leisnig/ Hartha mit Platz 131 (Note 2,95) sind erst im letzten Drittel zu finden. In die Rangliste sind die Daten aller Kategorien eingeflossen.

Keine großen Ausreißer

Richtig große Ausreißer vom Sachsendurchschnitt gibt es nicht. Hier einige Auffälligkeiten: Bei der Familienpolitik schneidet Döbeln mit der Note 2,72 zwar nur leicht schlechter als der Durchschnitt (2,6) ab. Doch während dabei die Zahl der Vereinsangebote positiv bewertet wird, sehen viele Familien einen Mangel bei der ÖPNV-Anbindung. Die am besten bewertete Kategorie in Döbeln ist die Qualität der Kita-Betreuung, die am schlechtesten bewertete ist die Kategorie Verkehr. Beim Wohnen wiederum schneidet Döbeln mit einer Note von 2,99 deutlich besser ab, als der Sachsendurchschnitt, der bei knapp 3,5 liegt. Hier wirkt sich sicherlich aus, dass im ländlichen Raum sowohl das Wohnungsangebot besser ist als in großen Städten, als auch die Wohnkosten niedriger sind. Im Gebiet Roßwein, Leisnig/ Hartha und in Waldheim ist die medizinische Versorgung das offenbar größte Sorgenkind, denn jeweils die am schlechtesten bewertete Kategorie.

Investitionsbedarf an Kitas und Schulen

Auch zu der Frage, wo in den Gemeinden künftig mehr und wo weniger investiert werden sollte, geben die Daten des Familienkompass Antworten. So wird beispielsweise in Döbeln zwar noch Bedarf gesehen, in den Straßenbau Geld zu stecken, viel mehr sollte den Angaben zufolge aber in Fahrradwege und vor allem in Schulen und Kindertagesstätten investiert werden. In Leisnig/ Hartha steht der Wunsch nach schnellem Internet ganz oben, in Waldheim und im Gebiet Roßwein sehen die Umfrageteilnehmer ebenfalls bei den Schulen und Kitas den größten Investitionsbedarf.

Offene Angaben der Umfrageteilnehmer

Im Zuge der Online-Umfrage bestand für die Teilnehmer auch die Möglichkeit, sich frei zu Themen zu äußern, die ihnen auf den Nägeln brennen. Das Ganze erfolgte anonym. Hier einige Beispiele aus dem Raum Döbeln.

„Ich wünsche mir, dass es von Döbeln aus gute und sichere Radwege in die Gemeinde gibt, damit die Kinder nicht sinnlos am Bus stehen. Damit würden sie auch etwas für ihre Gesundheit tun und mal nicht an ihren Handys spielen“, schreibt eine 67-jährige Frau aus Döbeln.

„Ältere Personen, Kinder und Familien werden in dörflichen Gegenden oft allein gelassen. Seit Jahren kämpfen wir für einen Schulbusanschluss in unserem Dorf – keine Chance, die Buslinie zu erweitern. Ja, das Dorfleben hat schöne Seiten. Aber ohne Hilfe anderer funktioniert hier für viele Menschen nichts“, so eine 42-jährige Mutter aus dem Raum Döbeln.

„Man sollte erwarten, wenn man seine Kinder in die Kita gibt, um seiner Arbeit nachgehen zu können, aus welcher wiederum Steuern abfließen, dass die Kinderbetreuung komplett der Staat finanziert...“, schreibt ein 33-jähriger Vater aus Hartha.

„Meine Frau ist Krebs-Patientin. Seit zwei Jahren kämpfen wir dagegen an. Unser Gesundheitssystem ist schon prima“, findet ein 68 Jahre alter Senior aus Leisnig.

Von Olaf Büchel