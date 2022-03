So gehen Döbelner Arbeitgeber mit der Impfpflicht in der Pflege um

Döbeln

Ab Mittwoch tritt die Impfpflicht in den Gesundheits- und Pflegeberufen in Kraft. Doch auch ungeimpfte und nicht genesene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können ihrer Arbeit weiter nachgehen. Denn die Umsetzung der Impfpflicht startet betont langsam.

Verärgerung im Pflegeheim

Carola Pönitz, Geschäftsführerin der Seniorenhaus Am Südhang gGmbH in Technitz, kann das Thema schon nicht mehr hören ohne Wut zu bekommen. „Wir selbst werden niemanden freistellen. Ich werde der Meldepflicht nachkommen, sobald das Meldeportal freigeschaltet ist. Das wissen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie wissen aber ebenso, dass wir auf keinen von ihnen verzichten wollen und können“, sagt sie. Aktuell sind es etwa 15 bis 20 Prozent der 42 Mitarbeiter, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind. Carola Pönitz ärgert sich. Zwei Jahre lange hätten die Mitarbeiter in der Pflege verantwortungs- und aufopferungsvoll gearbeitet und jetzt drücke man ihnen mit der gerade aktuell sehr leicht verlaufenden Omikron-Variante eine gerade jetzt nicht mehr erklärbare Impfpflicht auf. Alle Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung – auch die in der Verwaltung, in der Küche und die Reinigungskräfte – müssen jetzt geimpft sein. Während ab 20. März außerhalb des Pflegeheims alle Beschränkungen fallen. Für die Besucher, die oft noch viel engeren Kontakt zu den Pflegeheimbewohnern haben, gilt dagegen 3G. Sie dürfen ihre Angehörigen oder Bekannten also nicht nur besuchen, wenn sie geimpft oder genesen sind. Ein Test reiche aus. „Das ist den Mitarbeitenden gerade schwer zu erklären. Denn sie, ob sie geimpft oder ungeimpft sind, verbreiten die Infektion nicht. Nach wie vor werden alle unsere Mitarbeiter täglich getestet“, so Carola Pönitz, die nach Österreich schaut, wo die Impfpflicht vor dem Hintergrund der aktuellen Omikron-Variante ausgesetzt wurde.

Fünf Mitarbeiter schon im Vorfeld verloren

„Wir sind auf die Meldungen vorbereitet und haben ab Mittwoch dafür jetzt 14 Tage Zeit, die Daten in das Meldesystem einzugeben“, sagt Benjamin Brambor vom Pflegedienst Brambor. In den letzten Wochen habe man durch viele Gespräche, den einen oder anderen Mitarbeitenden überzeugen können, sich doch noch für eine Impfung zu entscheiden. So sind aktuell nur sieben bis 9 Prozent der 170 Beschäftigten des Pflegeunternehmens Brambor nicht geimpft. Einige hätten jetzt noch angekündigt, den neuen Impfstoff zu nutzen. „Ich halte es dennoch für sehr schwierig, einer Branche, die seit Jahren an Personalmangel leidet, eine solche Impfpflicht aufzudrücken, während es keine allgemeine Impfpflicht gibt“, sagt Benjamin Brambor. Er verweist aber auch darauf, dass die Impfpflicht im Dezember beschlossen wurde, als die viel aggressivere Delta-Variante in der Altenpflege viel schlimmere Auswirkungen hatte. „Wir haben fünf Mitarbeiter aus der Pflege verloren, die sich durch die Impfpflicht beruflich umentschieden haben. Neue Bewerbungen gibt es vermutlich wegen der Impfpflicht auch deutlich weniger, und das wo es gerade wieder mehr Interesse für den Pflegebereich gab“, ärgert sich Brambor.

Landratsamt richtet Infotelefon für Betroffene ein Seit Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr gibt es beim Landratsamt Mittelsachsen das Info-Telefon zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Dort werden Unternehmen, Institutionen und Beschäftigten allgemeine Fragen zu diesem Bereich beantwortet. Zu erreichen ist das Telefon unter der 03731 799-6570 von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr. Aktuell laufen noch die Vorbereitungen für ein Portal für Unternehmen zur Meldung von Beschäftigen, die keinen Impf- bzw. Genesenenstatus nachweisen können. Nur über dieses Portal soll die Meldung erfolgen. Sobald dieses freigeschalten wird, gibt es eine entsprechende Information über die Medien und auf der Internetseite des Landkreises unter www.landkreis-mittelsachsen.de .

Klinikum will alle behalten

Auch im Klinikum Döbeln und den zugehörigen Arztpraxen in den Medizinischen Versorgungszentren sind aktuell 15 Prozent der rund 500 Mitarbeiter nicht geimpft. „Wir verschaffen uns heute noch einen genauen Überblick. Wir melden nur und gehen davon, dass wir alle Mitarbeiter auch künftig weiter beschäftigen“, sagt Verwaltungsleiter Martin Preißer. Der Ball liege beim Gesundheitsamt. Das werde auf die Betroffenen und uns als Klinikum zugehen. „Wir werden deutlich machen, dass wir auf keinen unserer Mitarbeiter verzichten wollen und können, wenn wir nicht an der Versorgungssicherheit der Patienten rütteln wollen“, sagt er. Parallel fallen in den letzten Wochen gerade ungeimpfte und geimpfte Mitarbeiter durch Omikron aus, was es noch schwerer mache, auf auch nur einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin zu verzichten.

Kinderarztpraxis durchgeimpft

Kinderärztin Dr. Margit Richter in Döbeln hat mit dem Thema gerade keine Probleme. In ihrer Praxis sind alle Schwestern geimpft und genesen. Aber die Versorgungslage besonders der älteren Menschen sieht sie dagegen durchaus in Gefahr.

So will das Landratsamt nun vorgehen

Landrat Matthias Damm geht in Mittelsachsen von 6000 Beschäftigten im medizinischen Bereich aus, die keinen Impfschutz haben oder nicht genesen sind. Sie können zunächst weiterhin ganz regulär ihrer Tätigkeit nachgehen. Für Neueinstellungen greift ab Mittwoch sofort ein gesetzliches Beschäftigungsverbot, wenn kein Impfnachweis vorliegt. In den nächsten 14 Tagen müssen die Unternehmen ungeimpfte Beschäftigte in ein extra eingerichtetes digitales Meldesystem eintragen. Im Landratsamt befassen sich ab sofort zehn Mitarbeiter mit dem Thema. Beschäftigte und Arbeitgeber erhalten später jeweils ein Anhörungsschreiben, in dem sie sich äußern können. „Im Folgeschritt wägt die Behörde dann genau ihre Entscheidung zwischen der Aufrechterhaltung der Versorgung und einem möglichen Tätigkeits- und Betretungsverbot ab“, erklärt Landrat Matthias Damm.

Von Thomas Sparrer