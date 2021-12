So geht Döbelns OB mit dem Thema Impfen um 

Mittelsachsen

Mittelsachsens CDU-Vorsitzender Sven Liebhauser reagiert mit Entsetzen auf die jüngsten Äußerungen des Freiberger Baubürgermeisters Holger Reuter, der auch Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Freiberg ist. „Ich fordere Herrn Reuter auf, diese Aussagen klarzustellen“, sagt Liebhauser. Allerdings sei in den letzten Monaten „eine deutliche Entfremdung zwischen unserer Partei und dem Freiberger Vorsitzenden zu erkennen“, so Sven Liebhauser weiter. Reuter hatte am Wochenende gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) von einem „Kesseltreiben gegenüber Ungeimpften“ gesprochen. Im Zusammenhang mit ungeimpften Bürgern könne er sich vorstellen, „wie sich damals die Armenier gefühlt haben müssen, als die politische Verfolgung losging“. Das sagte Reuter auf eine Anfrage der LVZ.

Reuter „lässt sich instrumentalisieren“

Nach Angaben von Sven Liebhauser beschäftigte sich der CDU-Kreisverband Mittelsachsen bereits mehrfach mit dem Verhalten Reuters in der Corona-Pandemie. „Sich als Baubürgermeister und Verbandsvorsitzender bewusst von den Demonstranten instrumentalisieren zu lassen, ist nicht gerade förderlich für unsere demokratische Kultur“, erklärt Liebhauser. Der Kreisverband habe sich stets kritisch und konstruktiv mit der Coronapolitik von Bund und Land auseinandergesetzt und entsprechende Beschlüsse gefasst, um den Sorgen der Bürgerinnen und Bürger, der Wirtschaft und Kultur, aber auch der teils bis an die Grenze der Belastbarkeit tätigen Mitarbeiter im Gesundheitssystem gerecht zu werden.

Telefonische Anmeldung fürs Impfen

Als Oberbürgermeister der Stadt Döbeln unterstützt Sven Liebhauser die aktuelle Impfkampagne gegen Corona weiter ganz pragmatisch. So organisieren jetzt das Klinikum Döbeln und Stadt gemeinsam eine Impfaktion mit telefonischer Anmeldung. An diesem Freitag können sich Bürgerinnen und Bürger in Döbeln-Ost in den Praxisräumen im Haus Unnaer Straße 23 (über der Apotheke zum Riesenstiefel) von 15.30 bis 21 Uhr impfen lassen. Möglich sind etwa 110 Impfungen durch zwei Ärzte des Döbelner Klinikums. Verimpft wird der Wirkstoff von Moderna. Die Terminvergabe erfolgt telefonisch über die Stadtverwaltung Döbeln. Interessierte haben die Möglichkeit am Mittwoch, dem 15. Dezember, von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 03431/57 92 92 einen Termin zu vereinbaren.

Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser. Quelle: Sven Bartsch

Oberbürgermeister Sven Liebhauser: „Uns ist bekannt, dass manche Personen nicht die Möglichkeit haben, online einen Termin zu buchen. Ihnen wollen wir mit dieser Maßnahme helfen. Dem Klinikum Döbeln bin ich dankbar für diese Impfaktion.“ In den nächsten Tagen sollen weitere Impftermine in Döbeln bekannt gegeben werden. Wenn möglich sind zum Termin mitzubringen: die Krankenversicherungskarte, der Impfpas, die ausgefüllte Einwilligungserklärung, der ausgefüllte Aufklärungsbogen. Während des Impftermins muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Von daz/obü