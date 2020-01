So geht Letzte Hilfe für einen Angehörigen – Kurs in Leisnig

Leisnig

Jeder kommt unweigerlich einmal da hin: Das letzte Stündlein schlägt. So ist es dann eben auch: eine Stunde oder länger, in welcher ein Sterbender seinen letzten Weg geht, und das geschieht auch im Kreise von Angehörigen. Das kann zu Hause sein oder auch in einem Pflegeheim, einer medizinischen Einrichtung. Es kann ein altes Familienmitglied betreffen oder jemanden mit einer nicht heilbaren Krankheit. Deshalb bietet Patric Prestin Kurse in Letzter Hilfe an, damit sich die dann anwesenden Angehörigen bei diesen letzten gemeinsamen Schritten sicher fühlen. Der nächste startet am Samstag, 10 Uhr, in Leisnig. Es können noch wenige Plätze besetzt werden.

Prestin erläutert den wesentlichen Unterschied zwischen Erster und Letzter Hilfe: „Bei Erster Hilfe geht es in Akutfällen um das Überleben. Bei Letzter Hilfe soll sichergestellt werden, dass jemand einem Sterbenden die letzten Momente im Leben so erträglich wie möglich macht.

Ehrenamtliche Tätigkeit in Leisnig

Patric Prestin, Krankenpfleger, 30 Jahre alt, wohnt in Kriebstein und arbeitet in Dresden für ein professionelles Unternehmen der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung. Sein Team deckt dabei den ländlichen Bereich bis in die Region um Leisnig herum ab. In dem Zusammenhang hat er auch zu den dortigen Hausärzten wie Dietrich Fischer und ihren Patienten Kontakt.

Patric Prestin Quelle: Lebenszeit e.V.

Die Verbindung zum Verein Lebenszeit, der auf dem Leisniger Hasenberg das gleichnamige Hospiz betreibt, kam auf diesem Wege zustande. In dem Verein wirkt Prestin im Vorstand mit, leitet über den Verein Lebenszeit die Kurse in Letzter Hilfe. Für die Teilnehmenden endet der Kurs mit der Zertifikatsvergabe. Der Am Samstag beginnende wird in den Räumen der Begegnungsstätte an den der Rosa-Luxemburg-Straße 6 angeboten und dauert vier Stunden.

Vierstündiger Kurs

Der Kurs in Letzter Hilfe ist nicht zu verwechseln mit dem ebenfalls vom Verein Lebenszeit angebotenen und mehr als hundert Ausbildungsstunden reichenden Sterbe- beziehungsweise Hospizbegleiterkurs. Letzterer richtet sich an Menschen, die sich ehrenamtlich aktiv beteiligen möchten, um fremden Menschen in der Hospizeinrichtung oder auch in ihrem eigenen häuslichen Umfeld eine Begleitung zu sein.

Der von Prestin angebotene Kurs richtet sich vorrangig an Menschen, die einen Angehörigen in seinen letzten Stunden begleiten möchten. Dieser Kurs ist an einem Tag innerhalb von vier Stunden absolvierbar.

„Aus dem Kreise der Sterbebegleiter entschieden sich auch schon einige für den Kurz in Letzter Hilfe. Schließlich kommen auch sie während ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit in die Situation, dass ein von ihnen Begleiter verstirbt. Für den Erste-Hilfe-Kurs sind die Sterbebegleiter jedoch nicht die vorrangige Zielgruppe.“

Noch freie Plätze

Für den Verein Lebenszeit arbeitet Patric Prestin ehrenamtlich, engagiert sich damit über seine Freizeit hinaus in einem Bereich, in welchem er beruflich ebenfalls schon tätig ist – für ihn ist es eine Frage der konsequenten Lebensgestaltung: „Ich setze in meiner Freizeit das fort, was mir bereits beruflich am Herzen liegt. Für jemanden, auf den das so zutrifft, hört das nach acht Stunden am Tag nicht auf.“

Wer sich für diesen oder für einen der nächsten Kurse in Letzter Hilfe interessiert, der kann sich bei Patric Prestin melden unter der Telefonnummer 0162/ 2 778 828. Nach dem am Samstag beginnenden Kurs stehen allerdings momentan noch keine weiteren Termine fest. Der Verein Lebenszeit unterhält allerdings auch eine Homepage, auf welcher über weitere Kurse Auskunft gegeben wird. Prestin ist dort auch über die Mailadresse letztehilfe@lebenszeit-ev.de zu erreichen.

Von Steffi Robak