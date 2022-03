So geht Mittelsachsen mit der Impfpflicht um 

Mittelsachsen

Ab 16. März gilt in Deutschland die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht. Für eine Umsetzung laufen im Landratsamt Mittelsachsen die Vorbereitungen. „Wir werden sehr mit Augenmaß agieren, denn die Versorgungssicherheit steht im Fokus bei der Umsetzung dieses Bundesgesetzes“, erklärt dazu Landrat Matthias Damm (CDU). Die Kreisverwaltung geht von 6000 Beschäftigten im medizinischen Bereich in Mittelsachsen aus, die derzeit keinen Impfschutz haben beziehungsweise nicht genesen sind. Sie könnten laut Landratsamt zunächst weiterhin regulär ihrer Tätigkeit nachgehen. Dies betreffe bereits beschäftigte Arbeitnehmer. Bei Neueinstellungen greife hingegen ab dem kommenden Mittwoch sofort ein gesetzliches Beschäftigungsverbot, wenn zu Beginn der Tätigkeit kein Nachweis bei der Einrichtungsleitung vorgelegt wird.

Anhörungsschreiben

Laut Gesetz müssen zum 16. März die Daten der betroffenen Personen von den Unternehmen gemeldet werden. „Die Bearbeitung soll grundsätzlich elektronisch erfolgen. Derzeit arbeitet der Freistaat an einer Meldeplattform, die mit dem Fachprogramm verknüpft ist“, erklärt Damm. Schon eingegangene Meldungen könnten daher nicht berücksichtigt werden. Sobald die Plattform steht, werde diese über www.landkreis-mittelsachsen.de/impfpflicht verlinkt. Schon jetzt seien erste Informationen zum Verfahren eingestellt. So würden nach der Meldung die Beschäftigten und Arbeitgeber jeweils ein Anhörungsschreiben erhalten, in dem sie sich äußern können. Dann wäge die Behörde ihre Entscheidung zwischen Aufrechterhaltung der Versorgung und möglichem Tätigkeits- und Betretungsverbot genau ab. „Dabei geht es um die Betreuung und Behandlung der Bewohner und Patienten, aber auch der Infektionsschutz spielt eine Rolle“, erklärt Damm. Der Bereich im Landratsamt, in dem die Entscheidungen getroffen werden, bestünde zunächst aus zehn Beschäftigten. Diese kämen aus verschiedenen Fachabteilungen der Kreisverwaltung. „Das Gesetz sorgt für ganz viel Verunsicherung im medizinischen Bereich. Es gab zahlreiche Briefe und Gespräche in den vergangenen Wochen und Monaten, in denen uns die Situation seitens der Mitarbeiter und Einrichtungen geschildert wurde. Daher kann ich versichern, dass wir sensibel mit dem Thema umgehen“, versichert Landrat Damm.

Patientenzahl steigt weiter

Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt Mittelsachsen 937 neue bestätigte Coronavirus-Nachweise. Die Gesamtzahl beträgt damit 79 479. Die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken in Mittelsachsen ist auf 78 gestiegen (+3). Beatmet werden müssen aktuell fünf Patienten (+/-0). Eine weitere Person ist im Zusammenhang mit Corona gestorben. Die Gesamtzahl im Landkreis steigt auf 972. Der Inzidenzwert sinkt auf 1121,2 (-172,1).

Von daz/obü