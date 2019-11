Jeßnitz

Eine große, weiße Leinwand steht im Wohnzimmer von Mario Pohl. Darauf zu sehen sind zahlreiche Fotos von ihm und seinem Weg, den er vor tausenden Zuschauern in ganz Deutschland gegangen ist. Fast genau ein halbes Jahr ist es her, dass Mario Pohl aus Jeßnitz bei der Sat.1-Fernsehshow „ The Biggest Loser“ d...