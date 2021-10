So geht es ab Montag mit dem Testen in Döbeln weiter

Döbeln

Die meisten Menschen haben jetzt ein Impfangebot erhalten, jede Person die sich Impfen lassen will, könnte das tun. Dennoch entscheiden sich noch immer viele Menschen dagegen. Lediglich 55 Prozent der Bürgerinnen und Bürger im Freistaat sind bislang vollständig geimpft. Ab kommenden Montag erhöht die Bundesregierung den Druck auf Ungeimpfte. Denn ab diesem Tag werden die Corona-Schnelltests kostenpflichtig.

Bleiben die vorhandenen Testzentren geöffnet?

„Unsere Testzentren in Döbeln am Edeka, in Ostrau an der Schule und in Grimma bleiben wie bisher geöffnet. Wir sind weiterhin für alle da, die sich testen lassen wollen oder müssen“, sagt Michael Köhler von der Döbelner Getränkevertriebs GmbH, welche die Corona Schnelltestzentren in Döbeln | Ostrau,| Leisnig, Roßwein, Lommatzsch und Grimma betrieben hat. Über den Betrieb der Testzentren in Leisnig und Roßwein werde gerade nachgedacht. „Wir suchen hier gerade geeignetes Personal“, so Michael Köhler.

Was werden die Tests in Döbeln kosten?

Etwa 15 Euro wird ein Corona Schnelltest als Spucktest, wie ihn die Köhlers Testzentren anbieten, ab Montag kosten. „Das ist kein aus der Luft gegriffener Fantasiepreis. Sondern wir haben unsere Kosten für die Tests, das Personal und die Standorte kalkuliert“, sagt Michael Köhler. 11,50 Euro pro Test konnte er bisher abrechnen. Doch wenn die Tests kostenpflichtig sind, wird sich die Zahl der Tests deutlich verringern. Will man das Personal weiter bezahlen und die Öffnungszeiten an sieben Tagen die Woche aufrecht erhalten, muss man das einkalkulieren. Die Öffnungszeiten des Testzentrums auf dem Edeka-Parkplatz in Döbelns Innenstadt will Köhler halten. Wochentags von 9 bis 17 Uhr, samstags von 8 bis n13 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr. In Ostrau an der Grundschule besteht das Testangebot sonntags von 14 bis 17 Uhr und Mittwochs von 12 bis 17 Uhr.

Was die Corona-Schelltests ab Montag im Testzentrum der Stadtverwaltung Döbeln in den Räumen des Ratskellers kosten, steht noch nicht ganz fest. „Wir sind da gerade noch in der Abstimmung“, sagt Stadt-Pressesprecher Thomas Mettcher. Doch sicher ist: Auch die Stadtverwaltung Döbeln will ihre Teststation mit den bisherigen Öffnungszeiten weiter anbieten. Getestet wird somit montags 8 bis 14 Uhr, dienstags und mittwochs 8 bis 12 Uhr, donnerstags 8 bis 14 Uhr und freitags 8 bis 15 Uhr.

Wer wird weiter kostenfrei getestet?

Grundsätzlich darf sich jede Person weiterhin einmal wöchentlich kostenlos testen lassen, die keine Impfung bekommen kann. Das betrifft Kinder unter zwölf Jahren, Schwangere in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft und Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden sollten. Letztere müssen einen ärztlichen Nachweis vorlegen. Ebenso haben Personen, die wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne waren und zur Beendigung der Isolation einen negativen Test brauchen, Anspruch auf ein kostenfreies Angebot.

Befristet bis zum Ende des Jahres bleiben die Tests zudem für alle unter 18-Jährigen und alle Schwangeren frei. Ebenso für Studierende aus dem Ausland, die mit bisher nicht anerkannten Impfstoffen geimpft wurden.

Wofür braucht man einen Test?

Für Veranstaltungen in Innenräumen oder Gaststätten, Schwimmbäder und viele weitere Angebote gilt zumeist ab einer bestimmten Inzidenzstufe die 3G-Regel. Wer geimpft, genesen oder getestet ist, kann an bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens teilnehmen. Der 3G-Grundsatz, bei dem nur Geimpfte, Genesene oder Getestete Zutritt haben, gilt in Sachsen ab einem Wert von über 35. Aktuell liegt die Inzidenz in Mittelsachsen bei 124,1.

Von Thomas Sparrer