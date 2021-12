So geht es mit Ausbau der Seebühne Kriebstein weiter

Kriebstein

Diese gute Nachricht passt ausgezeichnet in die Adventszeit: Für den geplanten Ausbau und die Sanierung der Seebühne an der Talsperre Kriebstein ist der Fördermittelbescheid eingetroffen. Somit sind die Bundesmittel für die Neubau-, Umbau- und Verbesserungsmaßnahmen an der beliebten Spielstätte, die vor allem vom Mittelsächsischen Theater genutzt wird, gesichert. 2,518 Millionen Euro stehen aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur“ zur Verfügung.

Geld für ersehntes Sonnensegel

Das Projekt mit einem Finanzvolumen von insgesamt 3,443 Millionen Euro soll bis 2024 verwirklicht werden und umfasst folgende drei Teilvorhaben: den dringend erforderlichen Neubau eines Sozial- und Sanitärbereiches für etwa 1,767 Millionen Euro, die Errichtung des lang ersehnten Sonnensegels über der Zuschauertribüne für geschätzte 876 000 Euro und die Erweiterung der Sitzplatzkapazitäten für rund 800 000 Euro. „Die Seebühne Kriebstein ist herausragender Ort in unserem Landkreis, an dem viel Kultur stattfindet und der eine erhebliche Außenwirkung hat. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, die Angebote und Bedingungen zu verbessern und wir hoffen, dass die Umsetzung der Vorhaben im beabsichtigen Zeitplan gelingt“, erklärte Mittelsachsens Landrat Matthias Damm (CDU) in der jüngsten Kreistagssitzung. „Wir“ ist in diesem Fall der Zweckverband Kriebsteintalsperre mit seinen Verbandsmitgliedern Gemeinde Kriebstein, Stadt Mittweida und Landkreis Mittelsachsen.

Vereinbarungen notwendig

Im Kreistag war der Seebühnen-Ausbau Thema, weil für die Realisierung eine Weiterleitungs- und Gesamtfinanzierungsvereinbarung und eine Kooperationsvereinbarung getroffen werden sollen. Der Landrat soll diese aushandeln, unterzeichnen und die Umsetzung vorantreiben. Er erhielt dafür einstimmig das Mandat vom Kreistag. Die Vereinbarungen sollen unter anderem regeln, dass die Gemeinde Kriebstein, die die Fördermittel erhält, diese an den Zweckverband weiterleitet und welche Eigenanteile die Verbandsmitglieder erbringen. Der Landkreis Mittelsachsen leistet als Investitionszuschuss einen Eigenanteil in Höhe von 516 000 Euro und übernimmt laut Landrat Damm die Kosten der Projektsteuerung.

Von Olaf Büchel