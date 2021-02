So geht es mit dem Döbelner Bürgergarten weiter

Döbeln

Im Dezember hat der Döbelner Stadtrat mehrheitlich das Entwicklungskonzept für den Bürgergarten beschlossen. Auf dieser Grundlage soll in den Jahren bis 2024 das Parkareal mit 2,7 Millionen Euro Fördergeld des Bundes als „Modellprojekt zur Klimaanpassung und Modernisierung in urbanen Räumen“ neu gestaltet werden. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann hatte die Stadt Döbeln durch ihren Tipp und ihre Begleitung in Berlin auf die Liste für die millionenschweren Förderung verholfen. Dafür gab es von allen Stadträten außer der AfD viel Lob. AfD-Stadträtin Annemarie Reiche kritisierte die Pläne für den Bürgergarten als reine Wahlkampfveranstaltung für die CDU-Bundestagsabgeordnete.

Mit dem Geldsegen aus Berlin wird ein klimagerechter Umbau von Bepflanzung, Gestaltung und Nutzung im Sinne einer nachhaltigen Anpassung an den aktuellen Klimawandel und heute zeitgemäße Nutzungsbedürfnisse finanziell gefördert. Doch was heißt das konkret? Wie geht es nach dem Ratsbeschluss vom Dezember jetzt weiter? Und was wird sich in den nächsten drei Jahren im Döbelner Bürgergarten verändern? Maja Köhler vom Sachgebiet Naturschutz im Rathaus und Baudezernent Thomas Hanns rollten die Pläne für die Leser mal im Detail aus.

Das läuft gerade

Nach dem Ratsbeschluss vom Dezember ging am 5. Februar eine Projektskizze mit den Kernaussagen des Projektes per Post und in digitaler Form an die Förderbehörde bei der Bundesregierung. „Im nächsten Schritt soll es im März/April ein erstes Koordinierungsgespräch vor Ort geben. Im Juni/Juli erhoffen wir den Fördergeldbescheid“, sagt Maja Köhler. Das Gesamtbudget für den Bürgergarten liegt bei drei Millionen Euro, die in den nächsten drei Jahren eingesetzt werden müssen. 2,7 Millionen Euro kommen als Fördergeld vom Bund. 300 000 Euro muss die Stadt beisteuern. Im Juli sollen die Detailplanungen starten. Eventuell müssen die Planer dafür wegen der Größe der Investition in einer EU-weiten Ausschreibung gefunden werden.

Das ist in dem Areal geplant

Die Landschaftsarchitekten Eckhard und Stephanie Frase haben ihrem umfangreichen Konzept alle Facetten des Bürgergartens beleuchtet und ließen die Ideen der Döbelner Bürger einfließen. Sechs Schwerpunkte sind eine gute Erschließung des Areals, die Bepflanzung (auch mit Blick auf klimatische Veränderungen und das Stadtklima), die beiden Gewässer, Sondergärten sowie die künstlerische und bauliche Ausgestaltung und die Angebote für verschiedene Nutzergruppen des Parkes.

Das sind konkrete Teilprojekte

Am Ostufer des oberen Teiches entlang der Friedrichstraße soll auf der Fläche des ehemaligen Tiergeheges auf einem in der Abendsonne liegenden Bereich der Garten der Partnerstädte entstehen. Die Idee: Wie bei einer Landesgartenschau sollen hier die Partnerstädte Döbelns eine Fläche regionaltypisch bepflanzen und auch mit Kunstobjekten gestalten. Die Blumenuhr soll an die Stelle des jetzigen Trafohauses umziehen. „Die Idee ist ein Vorschlag. Das Ganze wird gerade noch weiter entwickelt“, sagt Maja Köhler.

Die beiden Teiche sollen entschlammt werden, um die Wasserqualität zu verbessern. Statt sie auszubaggern, ist dazu eine elegantere biologische Lösung im Gespräch. Die Überläufe und Zuläufe werden optimiert. Die Teichmauern am oberen Teich sollen neu gebaut und treppenartig gestaltet werden. So soll man auch die Füße im Wasser baumeln lassen können. Die Fläche dahinter soll als Sonnenterrasse zum Sitzen und Liegen einladen.

Blumenarten mit Rose im Namen wie Stockrosen oder Alpenrosen und zudem Rhododendron werden am gegenüberliegenden Ufer neben den Vogelvolieren im Park der Morgens onne wachsen.

Rund um die Plastik vom Lautenspieler des Döbelner Bildhauers Otto Rost sollen in Anlehnung an die Gründung des Bürgergartens als Rosengarten in einem Rosenparterre Rosen gedeihen.

Der denkmalgeschützte Pavillon wird saniert und mit einer Wirtschaftszufahrt versehen. Er soll als Hochzeitspavillon, für Ausstellungen, kleine Konzerte oder Familienfeiern nutzbar gemacht werden.

Die alte Freilichtbühne, etwas weiter oberhalb, wird abgerissen und durch eine kleinere, modernere Freilichtbühne mit Überdachung ersetzt. Sie soll für kleine Veranstaltungen, Schulaufführungen und als grünes Klassenzimmer genutzt werden. Im Umfeld sollen Spielgeräte für Kinder und Familien aufgestellt werden.

Am Weg unterhalb der Gartenanlage soll ein Fitnessparcours mit freilufttauglichen Geräten und ein Naturlehrpfa d entstehen.

Neugestaltet werden zudem die Wege, ein großer Teil davon barrierearm und damit weniger steil. Ziel ist es, einige Wege so zu gestalten, dass sie auch im Winter und bei schlechtem Wetter gut begehbar sind. Die Zugänge zum Park sollen optimiert werden.

Das kommt als nächstes

Im ersten Schritt nutzen die Stadtgärtner, die Baumschnittzeit, um Bäume für die Verkehrssicherheit aber auch für die Baufreiheit zu fällen. Vor allem rund um den Pavillon kann sonst kein Gerüst gestellt werden. Auch historische Sichtachsen, etwa vom Pavillon, werden freigeschnitten und Bäume entfernt, um anderen wertvollen Gehölzen Platz zum Wachsen zu verschaffen. Etwa 30 Bäume sind schon markiert. Ersatzpflanzungen sind im Rahmen des Parkumbaus mit dem aktuellen Klima angepassten Arten aber auch botanischen Highlights eingeplant. Eine wertvolle Rotbuche unterhalb des Pavillons soll aufwendig umgepflanzt werden.

„Wenn wir an dem Par etwas machen wollen, müssen wir auch Bäume fällen. Das liegt auch an der weniger intensiven Pflege der vergangenen Jahrzehnte“, sagt Maja Köhler. Baumgutachter und weitere Sachverständigen sind dabei für den klimagerechten Parkumbau eingebunden. Der Bürgergarten soll perspektivisch als grüne Lunge der Stadt, Luftreiniger und bei der CO2 -Reduzierung helfen.

Realisiert wird alles zwischen 2021 und 2023 in Abschnitten, die den Bürgergarten trotzdem nutzbar bleiben lassen. die Neuerschließung und Sanierung des Pavillons, der Neubau der Teichterrassen und vielleicht die Entschlammung der Teiche könnten vielleicht noch 2021 beginnen. Wenn die Baugeräte abgezogen sind, können 2022 Wege erneuert und die Bepflanzungen beginnen. Freilichtbühne, Naturlehrpfad und Fitnessparcours stünden nach der ersten Grobplanung 2023 auf dem Zettel.

Von Thomas Sparrer