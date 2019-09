So geht preisgekrönte Orientierung für’s Leben an der Pesta in Hartha

Hartha

Was soll nach dem Schulabschluss kommen? Das fragen sich wohl viele Schüler. Schulen nehmen ihre Schützlinge an die Hand und versuchen ihnen Wege in die Zukunft aufzuzeigen. Dass die Pestalozzi-Oberschule in Hartha ein gutes Konzept für Berufsorientierung hat, dürfen sie sich weiterhin offiziell auf die Fahne schreiben. Denn das Kultusministerium hat der Schule wieder das Qualitätssiegel für Berufsorientierung verliehen.

Haben Schüler ein Mitspracherecht?

In der letzten Woche erlebte die Harthaer Oberschule einen aufregenden Tag. Eine Jury – zusammengestellt aus Personen von verschiedenen Vereinen, der Industrie- und Handelskammer oder der Agentur für Arbeit – besuchte die Schule, um sich ein Bild von ihrem Konzept für Berufsorientierung zu machen. Dafür sprach die Jury mit der Schulleitung, den Lehrern, Schülern, Eltern, dem Förderverein und mit Firmen, die mit der Pestalozzi-Oberschule kooperieren. Willkürlich wurden Fragen gestellt, um herauszufinden, ob Schüler ein Mitspracherecht haben oder wie untereinander kommuniziert wird, ob Eltern den Werdegang ihrer Kinder durch die Schule mitverfolgen können.

Talente auch für Klassenverband von Vorteil

Es zeigte sich: Das Konzept der Schule geht auf. „Der Berufsinformationstag hilft einem sehr. Auch die ganzen Praktika haben mir geholfen, herauszufinden, was ich in Zukunft machen möchte“, erzählt der 16-jährige Max. Er geht mittlerweile in die zehnte Klasse. Über die Jahre hinweg hat sich bei ihm der Berufswunsch Lehrer gefestigt.

Um das herausfinden zu können, führt Praxisberaterin Marlen Junghanns mit den siebenten Klassen eine Potenzialanalyse durch. Hierbei werden die Stärken der Kinder herausgearbeitet, etwa ob sie kommunikationsfreudig sind oder ein Organisationstalent besitzen. „Die Talente der Kinder werden auf Plakate geschrieben und in die Klasse gehängt“, erklärt Schulleiterin Heike Brüssau. Denn diese seien nicht nur für den späteren Beruf von Vorteil, sondern auch im Klassenverband.

Schüler führen Jury durch die Schule

Während der Führung durchs Schulgebäude, konnte sich die Jury ein Bild von den Plakaten und dem Rest des Hauses machen. Dabei wurden sie nicht von den Erwachsenen, sondern von den Schülern selbst durch die Räume geführt. „Die Jury sagte, dass unsere Schüler sehr tough aufgetreten sind“, erzählt Bärbel Wagner, Lehrerin für Kunst und WTH (Wirtschaft-Technik-Haushalt) sowie Teil des Berufsorientierungsteams. Die Lehrer seien bedacht darauf, Schüler fit zu machen – nicht nur für den Berufsalltag, vielmehr für das Leben.

So beginnt die Sensibilisierung zur Orientierung bereits innerhalb der fünften und sechsten Klassen. Johanniter und die Feuerwehr kommen jedes Jahr zu Besuch, um die Kleinsten der Oberschule über ihre Arbeit und das Ehrenamt zu informieren. „Viele Schüler üben dann Ehrenämter in beiden Stellen aus“, erzählt Brüssau.

Enger Kontakt zu Firmen der Region

Für die älteren Schüler heißt es praktische Erfahrung sammeln. So gehen sie während ihres Schulpraktikums vor allem in Firmen der Region. „Es ist wichtig in Kontakt mit den Betrieben zu treten“, sagt die Schulleiterin. Später müssen die Kinder ihre Erfahrungen schriftlich sowie mündlich vorstellen. Die Ausarbeitungen werden in den Schulgängen aufgehängt, damit auch die nächsten Generationen von den Erfahrungen zehren können. „Wir sind stolz, dass wir das Qualitätssiegel wieder errungen haben“, so Wagner.

Von Nicole Grziwa