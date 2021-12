So großzügig plant Döbeln die Kita-Betreuung

Döbeln

1932 Kinderbetreuungsplätze gibt es in der Stadt Döbeln und den zugehörigen Ortsteilen derzeit. Daran wird sich auch in den nächsten Jahr nichts ändern. Denn der Stadtrat hat diese Zahl an Betreuungsplätzen für die nächsten Jahre festgelegt. Angeboten werden diese Plätze von 19 Kindereinrichtungen, davon elf in städtischer und acht in freier Trägerschaft. Den Stadträten lag am Abend im Döbelner Volkshaus eine Beschlussvorlage der Verwaltung mit der Bedarfsplanung für die Kindertagesstätten bis 2024 vor. Auf der Grundlage der in der Stadt geborenen und wohnhaften Kinder sowie einer Prognose bis 2024 mussten die Stadträte entscheiden. Handlungsbedarf nach bei der Anzahl der benötigten Plätze besteht nach den aktuellen Zahlen nicht.

Mehr Plätze für die Kleinsten

In den letzten beiden Jahren (gerechnet wird immer vom 1. Juli bis 30.Juni des Folgejahres) gab es in Döbeln jeweils 178 Geburten. Im Durchschnitt der letzten zwölf Jahre waren es mit Geburten, Zu- und Wegzügen jeweils 188 Kinder pro Jahr. Aus allen statistischen Zahlen und Prognosen wurde nun ein Bedarf von 1801 anspruchsberechtigten Kindern im Jahr 2022/23 und 1761 Kindern im Jahr 2023/24 ermittelt.

Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre nutzten bei den bis drei Jahre alten Kindern 55 Prozent in diesem Dreijahreszeitraum einen Krippenplatz. Geht man davon aus, dass die Geburtenzahl von 178 Kindern im Jahr in etwa konstant bleibt, ergibt das für die nächsten drei Jahre 534 kleine Döbelner, für welche die Stadt 294 Kinderkrippenplätze vorhalten müsste. Die Stadt Döbeln wird nach dem Beschluss des Stadtrates aber mit 354 Kinderkrippenplätzen planen. Das sind sogar 51 mehr als aktuell. Man hält somit ein deutliches Puffer bereit.

Puffer auch im Kindergartenbereich

Einen solcher Puffer wird auch bei den Kindergartenplätzen eingepreist. Statistisch besuchen 100 Prozent der Kinder zwischen drei und sechs Jahren den Kindergarten. Das wären nach der aktuellen Zahl der geborenen und in Döbeln wohnhaften Kinder in dieser Altersgruppe 674 in 2022/23 und 622 Kinder im darauffolgenden Jahr. Die Stadt plant aber mit 110 Prozent und legt für die folgenden Jahre 789 Kindergartenplätze auf.

Den Hort besuchen in Döbeln im Durchschnitt 93 Prozent der Erst- bis Viertklässler. Die Stadt will hier 799 vorhandene Plätze auch in den folgenden Jahren vorhalten.

Die größte Kindereinrichtung im Stadtgebiet ist die Kita Tausendfüßler in Döbeln-Nord mit 288 Plätzen, die sich in Trägerschaft der Stadt Döbeln befindet. Über 276 Plätze verfügt das benachbarte Kinderhaus am Holländer, das in Freier Trägerschaft des gleichnamigen Vereins geführt wird. Die kleinsten Kitas im Stadtgebiet sind der Montessori-Kindergarten der Volkssolidarität in Beicha mit 27 Plätzen und das Kinderlandhaus Pepp, geführt vom gleichnamigen Trägerverein in Großsteinbach, mit 35 Plätzen. In allen Einrichtungen, ganz gleich ob städtisch oder in freier Trägerschaft, gelten die gleichen vom Stadtrat beschlossenen Elternbeiträge.

Von Thomas Sparrer